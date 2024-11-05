اليوم السابع
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تيم والز: سنفوز فى الانتخابات.. ولن نضطر لرؤية ترامب على الشاشات مرة أخرى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 02:13 ص
تيم والز: سنفوز فى الانتخابات.. ولن نضطر لرؤية ترامب على الشاشات مرة أخرى المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم والز
أحمد علوى

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قال المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم والز، إنه إذا نجح هو ونائبة الرئيس كامالا هاريس في هزيمة الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات 2024، فلن يضطر الناخبون "لرؤية هذا الرجل على شاشات التلفزيون أو الاستماع إليه مرة أخرى".

وأضاف حاكم ولاية مينيسوتا، في تجمع انتخابي بولاية ويسكونسن، قبل ساعات من الانتخابات: "فكروا كم سيكون الأمر رائعاً، سننجز هذا الأمر..سنفوز، وعندما يتم ذلك لن نضطر أبداً لرؤية هذا الرجل على التلفاز، أو الاستماع إليه مرة أخرى"، في إشارة إلى ترامب.

وتابع مازحاً: "إنه يوم مهم، لكن ليس لأنه الموعد النهائي لإتمام الصفقات في دوري كرة القدم الأمريكي، وربما نحتاج إلى بعض المساعدة".

والثلاثاء، هو اليوم الأخير الذي يمكن لفرق دوري كرة القدم الأميركي إجراء الصفقات فيه، وهو كذلك اليوم الذي تختار فيه الولايات المتحدة رئيسها المقبل.







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