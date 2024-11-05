اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 06:07 م
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مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالبحيرة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 05:57 م
مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالبحيرة انقلاب سيارة ميكروباص - أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرين بكسور وجروح مختلفة، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز إدكو بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 8  أخرين  بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق إدكو الساحلى.

وتم  نقل المصابين إلى مستشفى إدكو المركزى لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية، كما تم نقل جثث الموتى إلى ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة  لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

 







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