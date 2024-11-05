إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.



تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بوصلة الطريق الصحراوي الغربي طريق الواحات، أمام مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 9 عمال تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في محافظة بني سويف، وهم إسحاق سعد وهبه 36 سنة، محمود زين العابدين، 27 سنة، ميشيل فخري سعد، 46 سنة، يني سعد يني، 47 سنة، بولس ميلاد يني، 44 سنة، ماجد فتحي عبده، 38 سنة، مينا عدلي زكي، 36 سنة، أشرف رمضان غريب، 45 سنة، أشرف إبراهيم 55 سنة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.