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إخلاء مراكز اقتراع فى ولاية جورجيا الأمريكية بعد تهديد كاذب بوجود قنابل

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 06:48 م
إخلاء مراكز اقتراع فى ولاية جورجيا الأمريكية بعد تهديد كاذب بوجود قنابل الشرطة الأمريكية - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت سلطات مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأمريكية، إنه تتم إخلاء مركزين للاقتراع مؤقتا صباح الثلاثاء بعد تهديدات كاذبة بوجود قنابل، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية.

وانطلقت منذ ساعات الانتخابات الأمريكية 2024 ، وينتافس فيها المرشح الجمهورى، دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس.

ورغم أن حوالى 82 مليون أمريكى، أدلوا بأصواتهم مبكرا سواء عن طريق الحضور شخصيا أو عبر البريد الإلكترونى، إلا أن لجان الاقتراع فى الولايات المختلفة شهدت طوابير طويلة من الناخبين الذين أتوا فى الصباح الباكر لاختيار مرشحهم المفضل.

واصطفت طوابير طويلة من الناخبين الأمريكيين للإدلاء بأصواتهم خارج الدائرة الانتخابية التى تقع فى ويلمنجتون بولاية نورث كارولينا، والتى فتحت أبوابها فى تمام الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

وفى مكان آخر، فى مكتب تسجيل الناخبين والانتخابات فى مقاطعة جوينيت فى لورانسفيل بولاية جورجيا، انتظر صف من الناس لتسليم بطاقات الاقتراع يدويًا فى وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء.

ويبدو أن صدى الانتخابات الأمريكية تجاوز الحدود الجغرافية ووصل إلى جنوب الهند، ففى صورة تظهر مدى اهتمام العالم ، نشرت شبكة "سى إن إن"، صورة لمصلين هندوس فى جنوب الهند يصلون من أجل فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وأوضحت الشبكة أن هاريس هى ابنة مهاجرين من الهند وجامايكا، حيث ولدت والدتها فى ولاية تاميل نادو قبل انتقالها إلى الولايات المتحدة للحصول على برنامج الدكتوراه. شاركت هاريس ذكريات الطفولة عن زيارة جدها فى تشيناى وتحدثت عن كيفية تأثير تراثها الهندى على حياتها ومسيرتها المهنية.

 







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