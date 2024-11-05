ترامب يتفوق على هاريس فى استطلاع قراء اليوم السابع.. اعرف النتائج

كتب: عبد الوهاب الجندى

تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، المرشح الجمهورى لـ انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس فى نتائج استطلاع قناة اليوم السابع علي واتس آب ، بفارق ألف صوت، وذلك بعد 24 ساعة من طرح الاستطلاع.

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وحصل المرشح الجمهورى دونالد ترامب على 2900 صوت من أصل ما يقرب من 6 آلاف شاركوا في الاستطلاع، فيما حصلت كامالا هاريس على 1900 صوت فقط .

وتوقع 544 قارئ أن تصل الانتخابات الأمريكية 2024 إلى جولة إعادة تنتهى بفوز ترامب، فيما توقع أكثر من 580 قارئ أن تنتهي جولة الإعادة بفوز كامالا هاريس، فيما توقع قرابة 600 قارئ أن يرفض أحد المرشحان النتائج ليتم اللجوء إلى الطعون.



نتائج استطلاع اليوم السابع

ويحاول ترامب العودة مجدداً للبيت الأبيض ، مراهناً في ذلك على سخط الأمريكيين من إخفاقات إدارة الرئيس جو بايدن في العديد من ملفات الداخل ، وكذلك تراجع ما اسماه ترامب بـ"النفوذ الأمريكي" على الصعيد الدولي.

وخلال حملته الانتخابية تعرض المرشح الجمهوري دونالد ترامب لمحاولتي اغتيال أولاهما في 13 يوليو، حيث كان فى تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، وأصيب حينها ترامب بطلق ناري خلف إصابة طفيفة في أذنه، إلا أن صور الحادث دخلت التاريخ مع رفعه قبضته وهو مصاب هاتفاً: قاتلوا.

وارتفعت شعبية ترامب بشكل ملحوظ بعد محاولة الاغتيال الأولى، وتم اختياره رسمياً بعد أيام قليلة مرشحاً للحزب الجمهوري خلال المؤتمر العام للحزب.

وفى منتصف سبتمبر الماضي، شهدت فلوريدا ثاني محاولات اغتياله قرب ملعب الجولف الخاص به، وعلق ترامب حينها قائلاً : "المشتبه به في الحادث كان يؤمن بخطاب بايدن وهاريس وتحرك بناء على ذلك.. خطابهما يؤدي الى تعرضي لإطلاق نار".

وتابع: "منفذ محاولة الاغتيال تصرف بناء على الخطاب الديمقراطي التحريضي".