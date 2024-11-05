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ترامب ليلة الانتخابات: رؤية هاريس تقاتل مايك تايسون سيكون مثيرا للاهتمام

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 12:27 م
ترامب ليلة الانتخابات: رؤية هاريس تقاتل مايك تايسون سيكون مثيرا للاهتمام دونالد ترامب
كتبت : رباب فتحى

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مع انتهاء حملته الرئاسية عشية انتخابات أمريكا 2024،  أثار المرشح الجمهورى، دونالد ترامب المزيد من الجدل عبر الإنترنت بين الناخبات بعد قوله إن رؤية  منافسته المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، تقاتل بطل الملاكمة مايك تايسون "سيكون مثيرًا للاهتمام".

ورد ترامب، بينما كان يتحدث بحماس عن تايسون في بنسلفانيا ليلة الاثنين، بعد سماع اقتراح من أحد المشاركين في تجمع حاشد بأن تايسون يجب "أن يُوضع في الحلبة مع كامالا".

وقال ترامب: "لقد مر مايك بالكثير، لكنه يستطيع القتال، دعني أخبرك أن هذا الرجل يستطيع القتال.. هل يمكنك أن تتخيل مايك ... أوه يقول (صاحب الاقتراح بين الجمهور) ضع مايك في الحلبة مع كامالا.. سيكون هذا مثيرًا للاهتمام".

وتفاعل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بعدم تصديق مع تصريحاته الأخيرة باعتبارها عنفا ضد النساء، وقارن البعض بين نهج المرشحين الرئاسيين تجاه الناخبات.

كتب أحدهم: "خطاب كامالا الختامي للنساء: "كامرأة، أنت تعلمين أنه لا أحد سيقاتل بجدية أكبر للدفاع عن حق المرأة في استقلالها الجسدي واتخاذ القرارات بشأن الرعاية الصحية الخاصة بها. خطاب ترامب الختامي للنساء: "ماذا لو جعلنا مايك تايسون يعامل خصمتي الأنثى بوحشية".

ومن ناحية أخرى، قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن ترامب أنهى آخر تجمع انتخابي له بعد أن تحدث لمدة ساعتين تقريبًا في جراند رابيدز بولاية ميشيجان.

كرر العديد من وعود حملته الانتخابية، مثل التعهد بفرض تعريفات جمركية باهظة والقضاء على الهجرة غير الشرعية.

في مرحلة ما، أحضر أيضًا العديد من أطفاله وزوجاتهم إلى المسرح، الذين ألقوا كلمات موجزة، بما في ذلك تيفاني وإريك ودونالد جونيور.

وأنهى خطابه الماراثوني مسار حملة طويل - حيث قال ترامب إنه حضر أكثر من 900 تجمع هذا العام.







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