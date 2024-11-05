انتخابات أمريكا.. تعرف على أول ولاية تبدأ التصويت وموعد غلق مراكز الاقتراع

كتبت ريم عبد الحميد

تنطلق اليوم الثلاثاء انتخابات أمريكا 2024، والتي لا تقتصر على انتخابات الرئاسة فقط، وإنما تشمل انتخابات لاختيار أعضاء مجلس النواب وثلثق أعضاء مجلس الشيوخ وعدد من حكام الولايات ونوابهم.

ويختلف موعد بدء التصويت من ولاية إلى أخرى. لكن أول ولاية ستفتح أبواب مراكز الاقتراع فيها للتصويت على الساحل الشرقى للولايات المتحدة فى ولاية فيرمونت، حيث يبدأ التصويت فى بعض المناطق بها وليس جميعها فى الخامسة صباحا بتوقيت شرق أمريكا، 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، كما يبدأ التصويت فى كل أو أجزاء من خمس ولايات أخرى فى السادسة صباحا بتوقيت شرق أمريكا.

هل يوجد ولاية ليس بها تصويت شخصى؟.

ولاية أوريجون ولاية تعتمد التصويت بالبريد فقط، ولذا لا يوجد بها مراكز اقتراع شخصى، بحسب ما ذكرت قناة CBS News الأمريكية

ولايات يبدا التصويت فيها أو ببعض المناطق فيها 6 صباحا بتوقيت شرق أمريكا، 1 ظهرا بتوقيت القاهرة.

كونيكتكت وكنتاكى وماين ونيوجيرسى ونيويورك وفرجينيا

ولايات تبدأ 6 ونصف صباحا ـ 1 ونصف ظهر القاهرة.

نورث كارولينا وأوهايو وويست فرجينيا

ولايات تبدأ التصويت 7 صباحا ـ 2 ظهرا فى القاهرة

ألاباما ، ديلاوير، مقاطعة كولومبيا، فلوريدا، وجورجيا ، ونيوهامبشير ، إلينوى، انديانا ، كنساس ، لويزيانا ، ماريلاند وماسوشستس ، ميتشيجان ، ميسورى، بنسلفانيا، رودأيلاند وكرولينا الجنوبية ويومنيج

ولايات تبدا التصويت 8 صباحا بتوقيت شرق أمريكا ، 3 ظهرا بتوقيت القاهرة

أريزونا، ايوا، مينسوتا ، ميسيسيبى ، أوكلاهوما، نورث داكوتا ، ثاوث داكوتا ، وويسكونسن، وتينسي، وتكساس

ولاية تبدأ التصويت 8 ونصف صباحا:

أركنساس

ولايات يبدأ التصويت فيها 9 صباحا بتوقيت شرق أمريكا ، 4 عصرا بتوقيت القاهرة

كولورادو ، مونتانا، نبراسكا ، نيفادا ، نيومكسيكو، يوتاه

ولايتان تبدأ التصويت بهما 10 صباحا بتوقيت شرق أمريكا، 5 مساء توقيت القاهرة

كاليفورنيا وإيداهو





ولايتان تبدأن التصويت 11 صباحا بتوقيت شرق أمريكا:

واشنطن وألاسكا

ولاية تبدأ التصويت 12 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا، 7 مساء بتوقيت القاهرة:

هاواى

ـ متى تغلق مراكز الاقتراع؟

يبدأ أول غلق لـ مراكز الاقتراع فى السابعة مساء الثلاثاء توقيت شرق أمريكا، الواحدة بعد منتصف ليل الأربعاء بتوقيت القاهرة، وسيكون فى ولاية جورجيا.

أما آخر ولاية تغلق مراكز الاقتراع فيها ستكون ألاسكا فى الساعة الثامنة صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أنه يحق للناخبين المنتظرين أمم مراكز الاقتراع الإدلاء بأصواتهم حتى بعد حلول موعد غلق المراكز.