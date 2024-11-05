اليوم السابع
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ترامب فى آخر تجمع انتخابى بميتشجان: نتائج التصويت المبكر تظهر تقدمنا

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 07:28 ص
ترامب فى آخر تجمع انتخابى بميتشجان: نتائج التصويت المبكر تظهر تقدمنا دونالد ترامب
وكالات

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قال دونالد ترامب المرشح فى الانتخابات الأمريكية 2024 بكلمة فى آخر تجمع انتخابى فى ولاية ميتشجان، نريد أن نحقق حلمنا بالفوز من جديد في الانتخابات.

وأكد لن نخسر هذه الانتخابات، موضحا أن نتائج التصويت المبكر تظهر تقدمنا. 

وحسب موقع العربية، أضاف ترامب السباق الانتخابي محتدم وكل صوت سيصنع فارقا، مؤكدا سنفوز في هذه الانتخابات.

وأضاف علينا الاهتمام بملف الهجرة ومنع دخول المجرمين والإرهابيين لبلادنا، مؤكدا سنصلح بلدنا إذا فزنا في الانتخابات

وقال ترامب للمصوتين، عليكم التفكير بفترة رئاسة بايدن التي اندلعت حروب بها.

 







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