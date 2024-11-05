هاريس: سأكون رئيسة لجميع الأمريكيين وأدعو المختلفين للحوار

واشنطن (أ ش أ)

أكدت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس أنها ستكون "رئيسة لجميع الأمريكيين"، داعية إلى فتح أبواب الحوار مع من يختلفون معها فى الرأى.

وقالت هاريس في كلمتها خلال آخر تجمع انتخابي لها - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - " إن هذه الانتخابات بالغة الأهمية لمستقبل الأمريكيين، وكل صوت له قيمته".

وواصلت هاريس ، في إطار حملتها الانتخابية ، زياراتها للولايات الحاسمة في اللحظات الأخيرة، متوجهة إلى الناخبين قبل ساعات من موعد الانتخابات الأمريكية 2024 التي تشهد تقاربًا تاريخيًا في التأييد بين المرشحين.

وكانت حملة هاريس قد أعلنت في وقت سابق أن صدور النتائج النهائية للانتخابات قد يستغرق أيامًا عدة، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة تجنب أي محاولات لزعزعة الثقة في نزاهة الانتخابات .

وتنطلق اليوم الثلاثاء انتخابات أمريكا 2024، والتي لا تقتصر على انتخابات الرئاسة فقط، وإنما تشمل انتخابات لاختيار أعضاء مجلس النواب وثلثق أعضاء مجلس الشيوخ وعدد من حكام الولايات ونوابهم.

ويختلف موعد بدء التصويت من ولاية إلى أخرى. لكن أول ولاية ستفتح أبواب مراكز الاقتراع فيها للتصويت على الساحل الشرقى للولايات المتحدة فى ولاية فيرمونت، حيث يبدأ التصويت فى بعض المناطق بها وليس جميعها فى الخامسة صباحا بتوقيت شرق أمريكا، 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، كما يبدأ التصويت فى كل أو أجزاء من خمس ولايات أخرى فى السادسة صباحا بتوقيت شرق أمريكا.