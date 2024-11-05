ترامب: سوف نقطع العلاقات مع الصين حال التعامل مع إيران فى قطاع البترول

أحمد علوى

دعا المرشح الأمريكى لرئاسة، دونالد ترامب، الناخبين للتوجه إلى مراكز الإقتراع قائلا، يجب أن يذهب الجميع لصناديق الاقتراع، وعلينا سحق الديمقراطيين في سباق الانتخابات الرئاسية، وذلك خلال تجمعه فى ولاية نسلفانيا.

وهدد المرشح الأمريكى، الصين بقطع العلاقات حال التعامل مع إيران في قطاع البترول

وقال ترامب، اتعهد بالقضاء على هجمة اللاجئين والمهاجرين على الولايات المتحدة الأمريكية عقب فوزي في سباق الانتخابات، وسوف أنفذ أكبر عملية ترحيل للمجرمين وسأحيد كل من يسيء للولايات المتحدة الأمريكية.

واكد خلال كلمته، "سوف أطالب المكسيك والصين بإعدام كل المسؤولين عن تهريب المخدرات للولايات المتحدة الأمريكية، نوقف نقل وتهريب المخدرات عبر الحدود التي أسفرت عن مقتل 300 ألف شخص".