انتخابات أمريكا 2024.. هل يمنح ترامب نفسه "صك الغفران" بـ"العفو الرئاسي"؟

كتبت : نهال أبو السعود

يشكل ترشح دونالد ترامب ، المرشح الجمهوري لـ انتخابات الرئاسة الأمريكية حالة استثنائية في تاريخ ‏الانتخابات الأمريكية ، حيث يواجه الرئيس السابق لائحة اتهامات كبرى، بمقدمتها اتهامه بالاحتيال على ‏الولايات المتحدة، من خلال منع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن، وحرمان ‏الناخبين من حقهم في انتخابات نزيهة‎.‎

ويواجه ترامب اتهامات مماثلة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، حيث تم اتهامه بالابتزاز، ‏وهو الاتهام الذي يتم استخدامه لاستهداف أعضاء جماعات الجريمة المنظمة، وتصل ‏عقوبته إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً‎.‎

وفي إبريل الماضي، بدأت في نيويورك أول محاكمة جنائية بحق ترامب، وبعد جلسات ‏استمرت قرابة شهر، أدين بتهمة دفع أموال بطريقة سرية لنجمة أفلام إباحية خلال ‏حملته الانتخابية لعام 2016.‏

وأمام الملاحقات القضائية المتشعبة ، تم سؤال المرشح الجمهوري دونالد ترامب عما اذا كان سيعفو عن نفسه ‏اذا فاز في الانتخابات قبل أسبوعين من ذهاب الناخبين لصناديق الاقتراع حيث سيواجه الرئيس السابق خيار ‏صعب في اليوم التالي لأداء اليمين الدستورية حال فوزه أو ربما حتى في اليوم نفسه، فسيكون أمامه خياران إما ‏أن يضطر إلى أن يعفو عن نفسه أو يطرد المحقق الخاص جاك سميث المسئول عن القضايا الجنائية التي رفعتها ‏وزارة العدل ضده.‏

الأسئلة الشائكة ، أجاب عنها ترامب بالإفصاح صراحة عن نواياه الأطاحة بـ"سميث"، قائلاً: إنه أمر سهل ‏للغاية. إنه سهل للغاية. في الواقع، إنه شخص ملتو في إشارة الى سميث - كان لدينا قاضية شجاعة ورائعة في ‏فلوريدا. إنها قاضية رائعة، بالمناسبة. لا أعرفها. لم أتحدث معها قط. لم أتحدث معها قط. لكن كان لدينا ‏قاضية شجاعة ورائعة للغاية".‏

وبحسب نيوزويك، كان ترامب يواجه 40 تهمة فيدرالية تتعلق بتعامله المزعوم مع وثائق سرية قبل أن ترفض ‏القاضية ايلين كانون في فلوريدا التهم في يوليو، وتابع، "وما عانت منه مع هؤلاء الأشخاص الخارجين عن ‏السيطرة، كانت تستمع إلى سبب إصدار البيانات. إنها لا تتحرك بسرعة. إنها لا تفعل هذا. إنها لا تفعل ‏ذلك. حسنًا، لقد تحركت بسرعة. لكن الحقيقة هي أننا كان لدينا، وكانت القضية الكبرى هي تلك القضية، ‏قضية الوثائق"‏

وتم توجيه الاتهام إلى ترامب بأربع تهم تتعلق بمزاعم محاولته قلب نتائج انتخابات 2020. ودفع ببراءته وأشار ‏إلى القضية كجزء من حملة سياسية ضده

وهذه ليست المرة الأولى التي يقترح فيها طرد سميث. فعندما سألته شبكة سي ان ان، هذا السؤال في يوليو ، ‏أجاب أنه "لن يحتفظ به"، وتابع : "لقد فزنا بقضية الوثائق. نحن في صدد الفوز بجميع القضايا الأخرى، على ‏ما أعتقد. حتى في بعض الأحيان عندما يتعين علينا اللجوء إلى الاستئناف. لقد حصلنا على الحصانة في ‏المحكمة العليا. الأمر سهل للغاية. سأطرده في غضون ثانيتين. سيكون أحد الأشياء الأولى التي سيتم تناولها".‏

وقال ترامب سابقًا إنه تجنب "حتى التفكير" في العفو عن نفسه قبل ترك منصبه في عام 2021 على الرغم من ‏النصيحة التي قدمها له المحامون، حيث قال إنه يعتقد أن "الأمر سيبدو فظيعًا"، ومنذ ذلك الحين، أدين ترامب بارتكاب 34 جريمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية.‏

آليه العفو الرئاسي

والعفو الرئاسي هو من بين أقوى السلطات الموحدة التي يتمتع بها الرئيس. فهذا القانون يسمح للقائد الأعلى ‏للقوات المسلحة بتجاوز الأنظمة القضائية الفيدرالية والعسكرية دون استشارة الكونجرس قبل القيام بذلك ومُنح ‏بموجب المادة الثانية، القسم الثاني، البند الأول من الدستور الامريكي، والتي تنص جزئيًا على: "يجب أن تكون ‏له سلطة منح الإعفاءات والعفو عن الجرائم ضد الولايات المتحدة، باستثناء حالات العزل".‏

وهذا يعني أن الرئيس يمكنه منح العفو لأي شخص أدين بارتكاب جريمة فيدرالية في محكمة مقاطعة الولايات ‏المتحدة، أو المحكمة العليا في مقاطعة كولومبيا أو محكمة عسكرية كما يمكن للرئيس تخفيف أي حكم تفرضه ‏محكمة فيدرالية أو محكمة مقاطعة كولومبيا العليا وفي حين أن العفو لا يعادل البراءة، إلا أنه في معظم الحالات ‏يعني التكفير.‏

هل يستطيع ترامب العفو عن نفسه ؟

رغم أن سلطة العفو واسعة، إلا أنها ليست مطلقة فلا يستطيع الرئيس العفو عن الأشخاص المدانين بجرائم ‏الدولة ولا يمكنه تخفيف الأحكام الصادرة عن جرائم الدولة، وهي سلطة مخصصة عمومًا للحكام، على الرغم ‏من أنها تختلف من ولاية إلى أخرى.‏

كما حرص المؤسسون على عدم تطبيق العفو على إجراءات العزل التي يتخذها الكونجرس ضد المسؤولين ‏الفيدراليين، لأن ذلك من شأنه أن يشكل انتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات.‏

والعفو الرئاسي يقتصر فقط على "الجرائم ضد الولايات المتحدة"، ما يعني أن الرئيس لا يمكنه منح العفو إلا ‏عن الجرائم المرتكبة وليس الجرائم المستقبلية.‏

وعندما يتعلق الأمر بالجرائم الفيدرالية، فإن الإجابة مفتوحة جزئيًا لأنه لم يتم اتهام أي رئيس باستثناء ترامب ‏بارتكاب جريمة ولكن هذا أيضًا نتيجة لفشل الكونجرس في حظر الممارسة المحتملة من خلال تعديل دستوري

ويختلف علماء الدستور حول ما إذا كانت سلطة العفو التي يتمتع بها الرئيس تمتد إلى نفسه، والدستور ‏والسوابق القضائية لا تحل المناقشة وبشكل عام، يمتلك العلماء الذين يعتقدون أن الرئيس يمكنه العفو عن ‏نفسه وجهات نظر واسعة بشأن السلطة التنفيذية ويشيرون إلى حقيقة أن الانفتاح في المادة الثانية، القسم 2، ‏البند 1 لا يستبعد صراحة أي شخص من تلقي العفو.‏

ومن الأمثلة على ذلك جون يو، أستاذ القانون في بيركلي والمستشار القانوني السابق في إدارة جورج دبليو بوش، ‏الذي قال أن اللغة تسمح للرئيس بالعفو عن نفسه، ولكن لا ينبغي له ذلك، لأنه من شأنه أن يلحق ضررًا ‏عميقًا بشرعيته ويستفز كارثة سياسية ومن ناحية أخرى، فإن العلماء الذين يعتقدون أن العفو الذاتي من شأنه ‏أن ينتهك الدستور ‏.



سوابق ترامب1



سوابق ترامب2



سوابق ترامب3