بفارق مئات الأميال.. تعرف على أماكن تواجد ترامب وهاريس بساعات الانتخابات الفاصلة

وكالات

بينما يتدفق ملايين الأمريكيين على مراكز الاقتراع، الثلاثاء، لـ انتخاب رئيسهم الـ47، يبقى المرشحان كامالا هاريس ودونالد ترامب مع فريقي حملتيهما لمتابعة رصد نتائج الانتخابات الامريكية في موقعين يبتعدان عن بعضهما بفارق مئات الأميال.

وبحسب موقع الحرة، اختارت المرشحة الديمقراطية متابعة مسار اليوم الانتخابي من جامعة هاورد في واشنطن العاصمة، على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وتعد جامعة هاورد واحدة من أهم المؤسسات لتعليم الطلاب السود في الولايات المتحدة، وكانت قد التحقت بها في ثمانينيات القرن الماضي.

وقصدت هاريس المكان ذاته في أغسطس للاستعداد لمناظرتها مع ترامب. وقالت لبعض الطلاب حينها: "في يوم من الأيام قد تصبحون مرشحين لرئاسة الولايات المتحدة".

أما المرشح الجمهوري فاختار متابعة مجريات يوم الانتخابات الامريكية من مدينة ويست بالم بيتش في ولاية فلوريدا، حيث استعدت سلطات إنفاذ القانون في المدينة لاستضافة ترامب وفريقه لمراقبة الانتخابات.

ومن المتوقع أن يصوت ترامب في فلوريدا شخصيا التي يملك فيها قصرا فاخرا والذي تعرض فيه لمحاولة إطلاق نار قبل أسابيع خلال ممارسته رياضته المفضلة، الغولف.

وكانت قد فتحت مراكز الاقتراع للانتخابات الأمريكية أبوابها للناخبين قبل السادسة صباحا بقليل، وذلك بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وبدأ الاقتراع أولا في ولايات كونيتيكت وكنتاكي وماين ونيوجيرزي ونيويورك وفرجينيا عند الساعة 6 صباحا بتوقيت العاصمة واشنطن.

والتحقت بعد ذلك ولايات نورث كارولينا وأوهايو وويست فرجينيا بالولايات السابقة، التي بدأت التصويت على الساحل الشرقي.

وبينما يبدو السباق متقاربا بدرجة استثنائية، يستحيل نظريا معرفة موعد نتائج الانتخابات الأمريكية 2024، ويلوح التنافس محتدما للغاية، وهو ما أكدت عليه هاريس حين قالت، الاثنين، إن "هذه قد تكون واحدة من أكثر الانتخابات تقاربا في النتائج في التاريخ".