ستارمر يعرب عن انزعاجه الشديد إزاء تعرض ترامب لحادث إطلاق نار بالقرب منه

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أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن انزعاجه الشديد إزاء حادث إطلاق النار الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب بولاية فلوريدا أمس /الأحد/.

وأكد ستارمر - في تصريحات نقلها راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /الاثنين/ - أن العنف لا مكان له على الإطلاق في السياسة.

من جانبه، عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن سعادته بأن ترامب بخير ولم يصب بأذى جراء الحادث، مشددا في الوقت ذاته على أن العنف لا مكان له على الساحة السياسية.

وتجري الشرطة الأمريكية تحقيقا بشأن خلفية المشتبه به الذي تم اعتقاله في أعقاب حادث إطلاق النار الذي وقع في ملعب الجولف الخاص بالرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة دونالد ترامب في "ويست بالم بيتش" بفلوريدا.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت بأن المشتبه به في الحادث - الذي لم يسفر عن إصابة ترامب بأي أذى - يدعى ريان روث ويبلغ من العمر 58 عاما.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية خلال شهرين التي يتعرض فيها ترامب لتهديد من مسلح.. فقد أصيب الرئيس السابق في أذنه في 13 يوليو الماضي أثناء إلقائه كلمة خلال تجمع انتخابي في الهواء الطلق في "بتلر" بولاية "بنسلفانيا".