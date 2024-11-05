بدء التصويت فى انتخابات أمريكا 2024 وفيرمونت أول ولاية تفتح أبوابها

كتبت ريم عبد الحميد

بدأ منذ قليل التصويت فى انتخابات أمريكا 2024، حيث فتحت مراكز الاقتراع فى بعض مناطق ولاية فيرمونت على الساحل الشرقى للولايات المتحدة الأمريكية أبوابها فى تماما الساعة الخامسة صباحا بتوقيت شرق أمريكا، 12 ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتمتد الولايات المتحدة عبر 6 مناطق زمنية. وباستخدام توقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، سيبدأ التصويت في وقت مبكر من الساعة 5 صباح الثلاثاء، 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، ويستمر حتى الساعة 1 بعد منتصف ليل الأربعاء، الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة.

ويتوالى فتح مراكز الاقتراع فى الولايات المختلفة، حيث يبدأ فى بعض الولايات فى السادسة صباحا مثل ولاية ماين ونيويورك وفرجينيا، وولايات تبدأ التصويت فى السابعة صباحا، الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة مثل بنسلفانيا وجورجيا . أما أخر ولاية تبدا التصويت، فهى ولاية هاواى وتبدأ تصويتها 7 مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

ويبدأ أول غلق لمراكز الاقتراع فى السابعة مساء الثلاثاء توقيت شرق أمريكا، الثانية بعد منتصف ليل الأربعاء بتوقيت القاهرة، وسيكون فى ولايات جورجيا وكارولينا الجنوبية وفيرمونت وفرجينيا وأجزاء من ولايتى إنديانا وكنتاكى.

أما آخر ولاية تغلق مراكز الاقتراع فيها ستكون ألاسكا فى الساعة الثامنة صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أنه يحق للناخبين المنتظرين أمم مراكز الاقتراع الإدلاء بأصواتهم حتى بعد حلول موعد غلق المراكز.

وتاريخياً ، تٍجري الانتخابات الأمريكية في الثلاثاء الأول من شهر نوفمبر، كما ينص دستور الولايات المتحدة الأمريكية، وهو تقليد يعود تاريخه لما يزيد على 180 عاماً، حيث كانت الولايات تمنح فترة 34 يومًا للمواطنين للتصويت، وكان يتعين عليهم القيام بذلك بحلول أول أربعاء من شهر ديسمبر. ولكن ذلك خلق مشاكل حيث زعم البعض أن الولايات التي تُجري الانتخابات مبكرًا قد تؤثر على رأي الولايات التي تُصوت لاحقًا، ولتلافي ذلك قرر الكونجرس اختيار موعد ثابت لإجراء الانتخابات العامة.

فى البداية، كانت أيام الانتخابات تختلف من ولاية إلى أخرى، ولكن في عام 1845 صدر قانون لتحديد يوم انتخابي واحد للبلاد بأكملها، وتم الاستقرار على أوائل نوفمبر نظراً لأن غالبية الأمريكيين في ذلك الحين كانوا مزارعين وفي ذلك الوقت من العام ينتهي موسم الحصاد.

أما عن اختيار يوم الثلاثاء بخلاف سائر أيام الأسبوع، فجاء لتلافي عطلات نهاية الأسبوع، وحفاظاً على طقس زيارة الكنائس يوم الأحد، ولمنح المقيمين بعيداً عن مراكز الاقتراع مهلة يوم للسفر، يكون نظرياً يوم الاثنين.

ومنذ عام 1875، يتم عقد يوم الانتخابات في أول ثلاثاء بعد أول اثنين من شهر نوفمبر، كما أوضحت جامعة جورج تاون.