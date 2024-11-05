اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 12:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

انتخابات أمريكا 2024.. 10 معلومات عن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 11:16 ص
انتخابات أمريكا 2024.. 10 معلومات عن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس هاريس
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسعى كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، إلى دخول التاريخ كأول امرأة تنتخب رئيسة للولايات المتحدة، وأول شخص من أصل أفريقى وأول شخص من أصل آسيوى يصل إلى البيت الأبيض. وتواجه هاريس معركة شرسة امام منافسها الجمهورى الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث تظهر استطلاعات الراى تقاربا شديدا بينهما فى الولايات السبع المتأرجحة التي من المتوقع أن تحسم سباق انتخابات أمريكا 2024

فى السطور التالية نستعرض أبرز 10 معلومات عن هاريس

- ولدت كامالا ديفى هاريس فى 20 أكتوبر 1964 فى كاليفورنيا
- قضت جزء من طفولتها فى مدينة مونتريال بكندا بصحبة والدتها بعد انفصالها عن والدها
- درست فى كلية بلاك هوارد، من أقدم جامعات السود وحصلت على بكالوريوس العلوم السياسية والاقتصاد بمرتبة الشرف عام 1986
- حصلت على بكالوريوس فى القانون من كلية هاستنجز عام 1989
- انتخبت مدعى عام لمدينة سان فرانسيسكو عام 2003
- انتخبت مدعى عام لولاية كاليفورنيا عام 2010 وأعيد انتخابها لولاية ثانية عام 2010
- تزوجت من المحامى اليهودى دوج إيمهوف عام 2014 وأصبحت زوجة أب لطفليه وأطلقوا عليها لقب "مومالا"
- انتخبت عضو بمجلس الشيوخ عن كاليفورنيا عام 2016
- انتخبت كأول امرأة تشغل منصب نائب الرئيس عام 2020
- 3 كتب هو عدد مؤلفات هاريس:"الذكاء فى التعامل مع الجريمة عام 2009"، "رحلة أمريكية: سيرة ذاتية" عام 2019، و"الأبطال الخارقون فى كل مكان: كتاب مصور للأطفال" عام 2019

 

 







نتائج انتخابات امريكا

مؤشرات انتخابات امريكا

اخر اخبار انتخابات امريكا

موعد نتائج الانتخابات الأمريكية 2024

من الفائز في انتخابات امريكا

اخبار انتخابات آمریکا

موعد اعلان نتائج انتخابات امريكا

موعد انتخابات أمريكا القادمة

موعد نتيجة انتخابات امريكا

نتيجة انتخابات امريكا

انتخابات امريكا 2024

الانتخابات الأمريكية 2024

انتخابات الرئاسة الأمريكية

الانتخابات الامريكية

كامالا هاريس

ترامب

جو بايدن

دونالد ترامب

ترامب وهاريس

presidential election results

when is the result of us election 2024

election results 2024

when is the us election results

us election

election results

usa election

us election 2024

الانتخابات الأمريكية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة