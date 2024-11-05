بدء التصويت بالانتخابات الأمريكية بولايات نورث كارولينا وأوهايو وويست فرجينيا

وكالات

بدأت منذ قليل ولايات نورث كارولينا وأوهايو وويست فرجينيا التصويت فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، وذلك حسبما أفاد موقع الحرة فى شريط عاجل.

وبعد انطلاق الانتخابات الأمريكية 2024 اليوم الثلاثاء، فتحت مراكز الاقتراع فى 8 ولايات أمريكية جديدة أبوابها في الساعة 6 صباحًا بالتوقيت الشرقى، بما في ذلك تلك الموجودة في كونيتيكت ونيوجيرسي ونيويورك ونيوهامبشاير وفيرجينيا.

ويشار إلى أن هناك الولايات الأمريكية تبدأ مواعيد التصويت فى أوقات مختلفة، إذ بدأت الانتخابات الأمريكية الساعة 5 صباحا فى ولايات منها فيرمونت.

وتاريخياً ، تٍجري الانتخابات الأمريكية في الثلاثاء الأول من شهر نوفمبر، كما ينص دستور الولايات المتحدة الأمريكية، وهو تقليد يعود تاريخه لما يزيد على 180 عاماً، حيث كانت الولايات تمنح فترة 34 يومًا للمواطنين للتصويت، وكان يتعين عليهم القيام بذلك بحلول أول أربعاء من شهر ديسمبر. ولكن ذلك خلق مشاكل حيث زعم البعض أن الولايات التي تُجري الانتخابات مبكرًا قد تؤثر على رأي الولايات التي تُصوت لاحقًا، ولتلافي ذلك قرر الكونجرس اختيار موعد ثابت لإجراء الانتخابات العامة.

فى البداية، كانت أيام الانتخابات تختلف من ولاية إلى أخرى، ولكن في عام 1845 صدر قانون لتحديد يوم انتخابي واحد للبلاد بأكملها، وتم الاستقرار على أوائل نوفمبر نظراً لأن غالبية الأمريكيين في ذلك الحين كانوا مزارعين وفي ذلك الوقت من العام ينتهي موسم الحصاد.

أما عن اختيار يوم الثلاثاء بخلاف سائر أيام الأسبوع، فجاء لتلافي عطلات نهاية الأسبوع، وحفاظاً على طقس زيارة الكنائس يوم الأحد، ولمنح المقيمين بعيداً عن مراكز الاقتراع مهلة يوم للسفر، يكون نظرياً يوم الاثنين.

ومنذ عام 1875، يتم عقد يوم الانتخابات في أول ثلاثاء بعد أول اثنين من شهر نوفمبر، كما أوضحت جامعة جورج تاون.