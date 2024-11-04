تعرف على موعد فتح لجان الاقتراع فى انتخابات أمريكا 2024 بتوقيت القاهرة

كتبت : رباب فتحى

لم يتبق سوى ساعات على بدء ماراثون الانتخابات الأمريكية 2024، غدا الثلاثاء، بعد موسم انتخابي شهد أحداث غير مسبوقة مثل محاولة اغتيال المرشح الجمهورى دونالد ترامب مرتين، وانسحاب المرشح الديمقراطى جو بايدن قبل 100 يوم فقط من السباق ليترك الساحة لنائبته كامالا هاريس.

وفى سباق يوصف بأنه متقارب للغاية، بلغ عدد الأمريكيين الذين أدلوا بأصواتهم خلال الاقتراع المبكر أكثر من 77 مليونا، وهو رقم فاجأ كثيرا من المراقبين، ويعد مؤشرا على اشتداد المنافسة بين المرشحين الرئاسيين دونالد ترامب وكامالا هاريس.

وحسب المعطيات التى رصدها "مختبر الانتخابات" فى جامعة فلوريدا، بلغت حصيلة التصويت المبكر 77 مليونا و366 ألف صوت، منها 42 مليونا بالتصويت الحضوري، و35 مليونا عبر البريد.

ومع ذلك، تنطلق الانتخابات غدا وتستمر حتى نهاية اليوم، ليصبح أول ثلاثاء من نوفمبر هو آخر أيام موسم الانتخابات الأمريكية.

ولكن متى تفتح اللجان أبوابها الناخبين الذين يرغبون بالإدلاء بأصواتهم بالذهاب إلى لجان التصويت فى الولايات الـ50؟

إليكم مواعيد فتح اللجان، وفقا لصحيفة "يو اس ايه توداي" الأمريكية:



6:00 صباحًا (12 ظهرا حتى 3 عصرا بتوقيت القاهرة وذلك لاختلاف التوقيت فى الولايات الأمريكية وبعضها )

أريزونا، كونيتيكت، إلينوي، إنديانا، كنتاكي، لويزيانا، مين، ميسوري، نيوجيرسي، نيويورك، فيرجينيا

6:30 صباحًا (12:30 ظهرا)

نورث كارولينا، أوهايو، وست فيرجينيا



7:00 صباحًا (1 ظهرا إلى 5 عصرا توقيت القاهرة )

ألاباما، ألاسكا، كاليفورنيا، كولورادو، ديلاوير، مقاطعة كولومبيا، فلوريدا، جورجيا، هاواي، آيوا، كانساس، ماريلاند، ماساتشوستس، ميشيجان، مينيسوتا، ميسيسيبي، مونتانا، نبراسكا ، نيفادا، نيو مكسيكو، أوكلاهوما، أوريجون، بنسلفانيا، رود آيلاند، ساوث كارولينا ، ساوث داكوتا ، تكساس، يوتا، ويسكونسن، وايومنج



7:30 صباحًا (2:30 ظهرا توقيت القاهرة )

أركنساس



8:00 صباحًا (2 – 3 عصرا توقيت القاهرة)

أيداهو، نبراسكا

وقالت الصحيفة إن بعض الولايات لا يوجد بها وقت بدء موحد على مستوى الولاية، فمثلا فى نيو هامبشاير وتينيسي وواشنطن، تكون مراكز الاقتراع مفتوحة حسب المقاطعة أو البلدية.

وفي ولايات أخرى، هناك فترة زمنية من المفترض أن تبدأ فيها عملية الاقتراع. في نورث داكوتا تكون من الساعة 7 إلى 9 صباحًا وفي فيرمونت من الساعة 5 إلى 10 صباحًا.



مواعيد الانتخابات الأمريكية



