السجن المشدد 15 عاما لشاب بتهمة تهديد سيدة عبر واتس آب فى قنا

قنا صابر سعيد

قضت محكمة جنايات نجع حمادى بقنا، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 15 عاما، بتهمة ابتزاز سيدة وتهديدها عبر تطبيق واتس آب، بنشر صور أو دفع 10 آلاف جنيه، بدائرة مركز شرطة نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تعود أحداث القضية إلى ديسمبر عام 2022 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم، تهمة ابتزاز وتهديد المجني عليها، عبر تطبيق وتس آب، بدائرة مركز شرطة نجع حمادي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم هدد المجني عليها كتابيا بإرسال رسائل نصية عبر تطبيق واتس آب الخاص بها بنشر صور لها، أو الحصول منها على مبلغ مالي قدرة 10 آلاف جنيه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي قررت إحالة القضية برقم 26774 لسنة 2023 جنح نجع حمادي والمقيدة برقم 3799 لسنة 2023 كلي قنا إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما.