تأجيل محاكمة المتهمين فى واقعة استشهاد ضابط شرطة والشروع فى قتل 4 آخرين بقنا

قنا صابر سعيد

أجلت محكمة جنايات نجع حمادي بقنا، برئاسة المستشارين أحمد فاروق الأنصاري وعلي محمد أبو كريشة، وأحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وسكرتارية، أشرف جعفر ويوسف الشيخ وكرم الطاهر، محاكمة المتهمين في واقعة استشهاد ضابط شرطة، والشروع في قتل 4 آخرين، في أبو تشت إلى أبريل المقبل.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين عيد، وعبدالعزيز.ع، وشقيقه أحمد، وعبدالله.م، تهمة قتل العقيد محمد جمال نصاري، وكيل فرع البحث الجنائي في أبوتشت، والشروع في قتل العميد قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم عبد القادر محمد، والرائد محمد أحمد الملقب، رئيس مباحث أبوتشت، والنقيب حسام طارق عبد القادر، معاون مباحث أبوتشت، واستعمال القوة ضد آخرين، بأن أطلقوا النيران في محاولة منهم للهرب، أثناء محاولة ضبطهم وإحضارهم، تنفيذا لقرار النيابة العامة، ما أسفر عن استشهاد العقيد محمد جمال نصاري، إثر إصابته بطلقات نارية.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 335 لسنة 2024 جنح مركز فرشوط، والمقيدة برقم 41 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي أجلت القضية إلى أبريل المقبل.