السجن 3 سنوات لسائق توك توك بتهمة ابتزاز سيدة والتهديد بنشر صورها بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

قضت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين محمد شاهين، عاصم يس، أحمد المنوفي، بالسجن 3 سنوات لسائق توك، بعد قيامه باختراق هاتف سيدة باستخدام الهكر، وحصوله على صور خاصة بها، وابتزازها وتهديده لها بنشر الصور.

ترجع الواقعة بتلقي النيابة العامة بلاغا من سيدة، تتضرر فيه من أحد الأشخاص، يحاول ابتزازها وتهديده لها بنشر صور شخصية لها، تحصل عليها بعد نجاحه في اختراق الموبايل الخاص بالمجني عليها.

وقالت المجني عليها، أنها شاهدت اعلان على مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير فرص عمل للفتيات بالخارج، وتواصلت مع القائم عليه، فقام بارسال لينك وطلب منها فتحه لمعرفة التفاصيل الخاصة بالاعلان، ونجح في الحصول على صور شخصية خاصة بها بملابس المنزل، وحاول تهديدها وابتزازها بنشر الصور في حالة عدم الاستجابة له.



وكشفت تحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، صحة الواقعة، وقيام المتهم باختراق الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها والحصول على الصور الخاصة بها، كما تبين من الفحص احتواء هاتف المتهم على صور شخصية خاصة بفتيات وسيدات اخريات.

تم ضبط المتهم واحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات، ومصادرة الهاتف المحمول ومحو الصور والتسجيلات الموجودة عليه.



