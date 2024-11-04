نقابة العلاج الطبيعى: تفعيل السنة التأسيسية بالجامعات الخاصة يقلل سفر خريجى الثانوية للخارج

كتبت آية دعبس

أشادت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، وأكدت دعمها الكامل المطلق على القرار الوطني القومي الاستثمارى بالفكر الجديد لمواكبة الجمهورية الجديدة الصادر من مجلس الوزراء، ووزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، الخاصة بإضافة المادة رقم 19 مكرر والتي تنص على أنه لهذه النوعية من الجامعات قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، فيما يُسمى بـ"السنة التأسيسية".

وأوضحت النقابة، أن هذا القرار، والذى يقضى بإضافة خمس مقررات دراسية لكل شعبة يمكن دراستها قد أثلج صدور أولياء أمور الطلاب، وله فوائد عديدة وقيمة وجمة ومنها :-

1- رفع العبء الاقتصادي عن كاهلهم .

2- إتاحة الفرصة كاملة لخريجي الثانوية العامة لدراسة المقررات الدراسية للسنة التأسيسية التأهيلية للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية من خلال فصل دراسي واحد أو في عام كامل .

3- - للذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول للكلية التي يرغبون بالالتحاق بها .

4- تقليل فرص السفر الى الخارج بسبب مافيا مراكز الدروس الخصوصية التي أثقلت كاهل الأسر المصرية كل عام .

وأكدت نقابة العلاج الطبيعى، أن هذا القرار الجريء الحكيم المدروس سبقت للنقابة العامة للعلاج الطبيعي المناشدة بدراسة هذا المقترح من قبل، قائلة: الحمد لله جاء التنفيذ على رجال دولة أياديهم بيضاء تهمها مصلحة الوطن والمواطن وهذا ما كنا نأمله لتحقيقه .

وكان قد أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، موافقة مجلس الوزراء على السماح بالسنة التأسيسية، مشيرًا إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات للتحضير لهذا القرار الذى يسهم فى مساعدة الطلاب للالتحاق بالقطاعات الحيوية التى يحتاجها سوق العمل ورفع مهاراتهم وجداراتهم، لافتًا لضرورة التحضير لعقد ورشة عمل مُوسعة لمناقشة التفاصيل الدقيقة لتفعيل القرار بما يحقق نجاح التجربة والاستفادة من الخبرات العالمية فى ذلك.