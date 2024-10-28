ورشة عمل عن استخدام قواعد بيانات بنك المعرفة المصرى بجامعة حلوان

كتب محمد صبحى

تنظم وحدة المكتبة الرقمية بـ جامعة حلوان، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، ورشة عمل ودورة تدريبية مجانية حول استخدام قواعد بيانات بنك المعرفة المصري، تستهدف الدورة أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الدراسات العليا وطلاب المرحلة الجامعية، وتقام يومي الأحد والإثنين الموافق 3-4 نوفمبر 2024، وذلك بمجمع الفنون والثقافة في تمام الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً.

وتقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد محمد أبوالدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع ، والدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، وإشراف الدكتورة نجلاء فتحى محمد مدير وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة .

تتناول الورشة :



في اليوم الأول:

EKB - EUL - clarivate - emerald - Springer - Dar Almandumah - Incision - britannica

في اليوم الثاني :

Elsevier ( Health & Science)

ملحوظة هامة: لن يتم منح شهادة اجتياز الدورة التدريبية إلا بحضور اليومين كاملين، علماً بأنه سيتم معادلتها ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

وتكمن أهمية هذه الدورة في تعريف المشاركين باستخدام قواعد بيانات بنك المعرفة المصري، الذي يعد من أهم المنصات العلمية للوصول إلى البحوث العلمية العربية والأجنبية والعالمية، والتي تتيحها الجامعات بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصري. كما يمثل البنك فرصة قيّمة لتعزيز الابتكار والتبادل العلمي والمعرفي بين الباحثين على المستوى العالمي.

