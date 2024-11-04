الأمير وليام يصل جنوب أفريقيا فى زيارة 4 أيام تركز على قضايا المناخ

ريهام عبد الله

وصل الأمير وليام، أمير ويلز، إلى كيب تاون، في جنوب أفريقيا، اليوم الإثنين في رحلة تستغرق أربعة أيام إلى جنوب أفريقيا تركز على جائزة "إيرث شوت" السنوية للمبتكرين في مجال البيئة، ولم ترافقه زوجته كيت ميدلتون، أميرة ويلز في الرحلة لجنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن يحضر وريث العرش البريطاني قمة عالمية للحياة البرية، ويلتقي بالرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا خلال الرحلة، التي تعد الأولى له إلى جنوب أفريقيا منذ عام 2010، وفقا لموقع وكالة رويترز.

ومن المقرر أن يشارك الأربعاء في حفل توزيع جوائز "إيرث شوت"، التي تمنح خمسة فائزين مليون جنيه إسترليني، لكل منهم لمتابعة مشاريع تعالج تغير المناخ والقضايا البيئية الأخرى.



الأمير وليام يبدأ زيارة لجنوب افريقيا

وأطلق الأمير وليام الجائزة في عام 2020، واستوحى الفكرة من زيارة إلى دولة ناميبيا، استلهم اسم "إيرث شوت"، من مشروع "moonshot" الطموح للرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي والذي أدى إلى هبوط الإنسان على سطح القمر في عام 1969.

وقال في بيان صدر قبل الزيارة: "بحلول نهاية الأسبوع، أريد أن تكون جائزة إيرث شوت قد وفرت منصة لجميع هؤلاء المبتكرين الذين يحققون التغيير في مجتمعاتهم، وشجعت المستثمرين المحتملين على تسريع الحلول الأفريقية على نطاق واسع، وألهمت الشباب في جميع أنحاء أفريقيا المنخرطين في قضايا المناخ".

وفور وصوله لجنوب افريقيا، التقى الأمير وليامن بمجموعة من الشباب، والتقط صورة على طريقة السليفى معهم، ونشرها عبر حسابه بمنصة إكس، وعلق :" شكرًا لكم على الترحيب الرائع في كيب تاون، حيث شعرت بالفعل بالإلهام، خلال بداية زيارتى، في أول برنامج جائزة "إيرث شوت".