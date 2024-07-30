صحف: الأمير وليام منع ميجان ماركل من ارتداء مجوهرات الأميرة ديانا فى زفافها

كتبت رباب فتحى

زعم أحد المطلعين على شئون العائلة المالكة فى سيرة ذاتية جديدة مثيرة أن الأمير وليام منع ميجان ماركل، زوجة أخيه الأمير هارى، من ارتداء مجوهرات الأميرة الراحلة ديانا فى حفل زفافها.

ويقال إن أمير ويلز البالغ من العمر 42 عامًا، والذى تقدم بطلب الزواج من أميرة ويلز بخاتم خطوبة والدته لاحقًا، كان قلقًا بشأن قرار الأمير هارى بالزواج من النجمة الأمريكية منذ البداية.

ويقال إنه حث شقيقه الأصغر، 39 عامًا، على "تهدئة العلاقة" لإعطاء الممثلة فرصة للتكيف مع الحياة الملكية قبل الالتزام الكامل.

وقد قدم المؤلف الملكي روب جوبسون هذه الادعاءات في سيرته الذاتية لأميرة ويلز، حيث أوضح أن الشقوق كانت واضحة في علاقة ساسكس وويلز حتى قبل انضمام ميجان، 42 عامًا، رسميًا إلى العائلة في عام 2018.

وكتب جوبسون: "سعى وليام للحصول على تأكيدات من الملكة بأن عروس شقيقه لن ترتدي أي مجوهرات في المجموعة التي ارتدتها ديانا، أميرة ويلز، على الرغم من السماح لزوجته كاثرين بارتداء بعضها، وهو ما يرجع إلى رتبتها".

وبحسب ما ورد، كان وريث العرش الحالي، الذي كان في علاقة رومانسية مع كيت ميدلتون قبل زواجهما، قلقًا بشأن وتيرة علاقة هاري وميجان.

وتم الإعلان عن خطوبتهما في نوفمبر 2017، بعد عام من إعلان علاقتهما علنًا. التقى الثنائي لأول مرة في يونيو 2016.

وأوضح جوبسون: "ادعى هاري أن حسن النية من وليام وكاثرين اختفى قبل فترة طويلة من التحضير لزفافه".

وأضاف "كان وليام قد أخبر شقيقه أنه يعتقد أنه من الأفضل إعطاء ميجان المزيد من الوقت للتكيف مع أسلوب الحياة الملكي واقترح عليه تهدئة العلاقة. شعر هاري بالإهانة واعتبر ذلك إهانة. نتيجة مباشرة لذلك، تدهورت علاقته بأخيه بسرعة. ووفقًا لكتاب هاري Spare، اعتدى وليام عليه جسديًا".

وتتضمن الاكتشافات الأخرى من الكتاب الادعاء بأن ميجان بدأت بداية غير مستقرة مع ويليام وكيت بعد أن "تجاهلت التسلسل الهرمي الملكي".