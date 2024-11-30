أخبار×24 ساعة.. وزير الزراعة: مصر تحقق اكتفاءً ذاتيا بالمحاصيل الاستراتيجية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير الزراعة: مصر حققت الاكتفاء الذاتى في بعض المحاصيل الاستراتيجية

الأزهر: الكيان المجرم اغتصب أرض فلسطين منذ أكثر من 70 عامًا والعالم صامت

رئيس هيئة الدواء : دعم الابتكار وتعزيز التعاون في القطاع الدوائي

التعليم العالى: ختام انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2024/2025

رئيس جامعة الأزهر يطمئن على سلامة طلاب المدينة الجامعية بأسيوط عقب نشوب حريق

تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية بمساحة 8.95 فدان

الرعاية الصحية: استلام الأصول بـ5 محافظات من المرحلة 1 للتأمين الصحى الشامل

وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة الأميرية بتخفيضات تصل لـ 30%

الصحة: مصر تلعب دورًا محوريًا فى مساعدة الدول على وضع استراتيجيات مكافحة فيروس c