اليوم السابع
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السبت، 30 نوفمبر 2024 12:17 ص
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أخبار×24 ساعة.. وزير الزراعة: مصر تحقق اكتفاءً ذاتيا بالمحاصيل الاستراتيجية

السبت، 30 نوفمبر 2024 12:00 ص
أخبار×24 ساعة.. وزير الزراعة: مصر تحقق اكتفاءً ذاتيا بالمحاصيل الاستراتيجية وزاة الزراعة - أرشيفية

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