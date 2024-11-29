رئيس جامعة الأزهر يطمئن على سلامة طلاب المدينة الجامعية بأسيوط عقب نشوب حريق

كتب لؤى على

اطمأن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على سلامة طلاب المدينة الجامعية بأسيوط إثر الحريق الذي نشب في الغرفة 414 بمبنى (ج).

وتفقد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، المدينة عقب الانتهاء من صلاة الجمعة مباشرة، ويتابع مع رئيس الجامعة الأحداث بصفة مستمرة؛ للوقوف على مستجداتها، مقدمًا الشكر لقوات الحماية المدنية التي سيطرت على الحريق.

وأكد أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، ولا توجد إصابات بفضل الله تعالى؛ فقد وقع الحادث في أثناء صلاة الجمعة، ولم يكن هناك أحد من الطلاب داخل الغرفة أو الغرف المجاورة، مشيرًا إلى أنه تمت السيطرة على الحريق فور نشوبه.

وأهاب المركز الإعلامي لجامعة الأزهر بوسائل الإعلام تحري الدقة في نشر الصور المصاحبة لمثل هذه الموضوعات، وعدم اللجوء للصور الأرشيفية التي تضخم من الحدث؛ فتثير الفزع في نفوس الطلاب وأولياء الأمور مع أن الحريق محدود وتم السيطرة عليه.