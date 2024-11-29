وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة الأميرية بتخفيضات تصل لـ 30%

كتب مدحت وهبة ـ سيد الخلفاوى

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم، سوق اليوم الواحد بمنطقة الأميرية، بحضور الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الذي يُعد السوق الثالث بعد افتتاح الأسواق في القاهرة، حلوان، مدينة نصر وشهد السوق مشاركة واسعة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة والمصانع الوطنية، التي حرصت على توفير منتجاتها بأسعار تنافسية، تشمل السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين بجودة عالية.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن افتتاح سوق اليوم الواحد يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة. مشيرًا إلى أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة لافتا أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم تخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بأسعار السوق، مشيرًا إلى أن الأسواق تشمل جميع أنواع المنتجات الغذائية الأساسية مثل الزيوت، السكر، الأرز، اللحوم، والدواجن، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة. وأوضح أن هذه الأسواق ستتوسع لتشمل جميع المحافظات، بهدف وصول المنتجات بأسعار مناسبة إلى كافة المواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

من جانبه، أشار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى أن فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعي، وتخفيض الأسعار، مؤكداً أن معروضات هذه الأسواق تقل في السعر عن معروضات سوق يوم الجمعة الماضي في مدينة نصر، وذلك بسبب دخول العديد من الشركات الأخرى في المنافسة. وأضاف أن السوق يمثل نموذجاً عملياً لدعم محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل بشكل مستمر على توسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل المزيد من المناطق في العاصمة.

وأوضح أن هذا السوق يعكس التزام الدولة بتوفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة، مما يسهم في تخفيف الضغوط المالية على الأسر. وأكد أن السوق سيعقد بشكل أسبوعي يوم الجمعة، مع إعادة فتح الشارع لحركة المرور بصورة طبيعية باقي أيام الأسبوع، مما يسهم في تيسير حركة المواطنين في المنطقة. وأشار إلى أن السوق يخدم عدة مناطق في القاهرة ويتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم من المواد الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مخفضة

وأشاد عدد من المواطنين بهذه المبادرة، مؤكدين أن توفر السلع بأسعار منخفضة يساهم في تخفيف الضغوط المالية عليهم، خاصة مع ارتفاع الأسعار في الأسواق التقليدية. كما أبدوا إعجابهم بتنظيم الأسواق والحرص على توافر جميع احتياجات الأسرة من المواد الغذائية الأساسية، مما يضمن لهم الراحة والأمان في تلبية احتياجاتهم اليومية

وأكد وزير التموين أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون مع القطاع الخاص والقطاع العام لتوسيع نطاق هذه المبادرة، لضمان استمرارية توفر السلع الغذائية بكفاءة عالية وأسعار مناسبة في مختلف المناطق.



محافظ القاهرة ووزير التموين



وزير التموين فى الأميرية



وزير التموين فى سوق اليوم الواحد بالأميرية