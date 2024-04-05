ماذا يحدث لجسمك إذا دخنت سيجارة واحدة يوميا ؟

كتبت مروة هريدى

نعلم جميعًا أن التدخين ضار بالصحة، لكن هل تساءلت يومًا ماذا يحدث لجسمك بعد تدخين سيجارة واحدة فقط؟ والتي يمكن أن تؤدي إلى سلسلة من التأثيرات الفورية على أنظمة مختلفة داخل جسمك، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا" كل ما تحتاج معرفته حول العواقب قصيرة المدى لتدخين سيجارة واحدة يوميًا.

تعمل المواد الكيميائية السامة الموجودة في دخان التبغ على تهيج بطانة الشعب الهوائية، مما يؤدي إلى انقباضها ويجعل التنفس أكثر صعوبة، وفي غضون دقائق، قد تبدأ بالسعال بينما يحاول جسمك طرد المواد الضارة.





التأثير على القلب والأوعية الدموية

يتحمل القلب والأوعية الدموية أيضًا العبء الأكبر من التدخين، حتى مع سيجارة واحدة فقط، حيث يدخل النيكوتين، المادة الموجودة في التبغ، إلى مجرى الدم بسرعة، مما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب، يشكل هذا الارتفاع في معدل ضربات القلب ضغطًا إضافيًا على نظام القلب والأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.





التأثير على مستويات الأكسجين

قد تبدو سيجارة واحدة غير ضارة، ولكن يمكن أن يكون لها تأثير كبير على قدرة الجسم على نقل الأكسجين، حيث يرتبط أول أكسيد الكربون الموجود في دخان السجائر بالهيموجلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء بسهولة أكبر من ارتباط الأكسجين، وهذا يعني قلة الأكسجين المتاح لنقله إلى الأعضاء والأنسجة الحيوية، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب وضيق التنفس، خاصة عند القيام بالمجهود البدني.





تأثيرات فورية على الدماغ والجهاز العصبي

تمتد آثار التدخين إلى ما هو أبعد من مجرد التأثيرات الجسدية، بل تؤثر أيضًا على الدماغ والجهاز العصبي، حيث يحفز النيكوتين إطلاق الدوبامين، وهو ناقل عصبي مرتبط بالشعور بالاسترخاء، ومع ذلك، فإن هذا الإحساس بالبهجة قصير الأمد، وقد تواجه بعدها أعراض انسحاب النيكوتين مثل الشعور بالتهيج والقلق.





التأثير على صحة الفم

تدخين سيجارة واحدة يوميا يمكن أن يكون له آثار ضارة على صحة الفم، يمكن للمواد الكيميائية الموجودة في دخان التبغ أن تهيج الأنسجة الحساسة في الفم والحلق، مما يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة وزيادة خطر الإصابة بأمراض اللثة بجانب تصبغ الأسنان.





التدخين يؤثر على صحة الجلد

لا تتفاجأ إذا لاحظت تغيرات في بشرتك بعد تدخين سيجارة واحدة فقط، حيث تعمل السموم الموجودة في دخان التبغ على تقييد تدفق الدم إلى الجلد، مما يحرمه من العناصر الغذائية الأساسية والأكسجين، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة، والتي تتجلى في التجاعيد والخطوط الدقيقة والبشرة الباهتة، ويمكن أن يؤدي التدخين أيضًا إلى زيادة الأمراض الجلدية الموجودة لديك مثل حب الشباب والصدفية، مما يجعل علاجها أكثر صعوبة.