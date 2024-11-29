7 مشروبات ساخنة تناولها بالصباح.. تعزز مناعتك وتمنحك الدفء فى الشتاء

كتبت مروة هريدى

مع بداية فصل الشتاء، يصبح الاستيقاظ من النوم في الصباح أكثر صعوبة بسبب برودة الطقس، لذلك فإن تناول مشروبًا دافئًا في الصباح يحتوى على مكونات طبيعية يمكن أن يكون طريقة رائعة لبدء اليوم، ليس فقط لأنها تمنحنا الدفء ولكن أيضًا تقدم هذه المشروبات مجموعة من الفوائد الصحية، من تعزيز المناعة إلى المساعدة في الهضم، توفر هذه المشروبات الصباحية دفعة مغذية للحفاظ على نشاطنا وصحتنا، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

وفيما يلى.. 7 مشروبات ساخنة لتدفئتنا، كل منها غني بمكونات طبيعية لمساعدتنا على البقاء أقوياء ومنتعشين طوال فصل الشتاء.



شاي الزنجبيل والليمون

يشكل الزنجبيل والليمون ثنائيًا مثاليًا في صباح الشتاء، يمكن أن تساعد خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات في تدفئة الجسم وتسكين آلام العضلات، بينما يحتوي الليمون على فيتامين سي، مما يعزز جهاز المناعة ويحارب الالتهابات الموسمية، ولتحضير هذا الشاي، ما عليك سوى إضافة بضع شرائح من الزنجبيل الطازج إلى الماء الساخن وعصر نصف ليمونة.

حليب الكركم الذهبي

الحليب الذهبي، وهو مشروب مصنوع من الكركم، معروف بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ويحتوي الكركم على الكركمين، الذي يرتبط بفوائد صحية مختلفة، بما في ذلك تحسين صحة القلب ودعم المفاصل، ما عليك سوى مزج ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم في الحليب الدافئ، وإضافة قليل من الفلفل الأسود (لمساعدة الجسم على امتصاص الكركمين)، وتحليته بالعسل إذا رغبت في ذلك.

ماء القرفة والعسل

يمكن أن يعمل مشروب بسيط من القرفة والعسل على تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك في الصباح، فالقرفة غنية بمضادات الأكسدة وقد تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم، مما يجعلها خيارًا رائعًا لمشروب صباحي في الشتاء، ما عليك سوى إضافة عود قرفة أو نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة إلى الماء الدافئ، وتركه منقوعًا، ثم إضافة ملعقة صغيرة من العسل.

ماء الليمون والعسل

الليمون والعسل في الماء الدافئ مشروب كلاسيكي يحظى بشعبية كبيرة لسبب وجيه، حيث يساعد الليمون في الهضم ويزيل سموم الكبد، بينما يوفر العسل حلاوة طبيعية إلى جانب خصائص مضادة للميكروبات، ويمكن أن يساعد هذا المزيج في تنشيط عملية الهضم، وطرد السموم وتعزيز جهاز المناعة لديك، ولتحضيره، أضف عصير نصف ليمونة إلى الماء الدافئ، وأضف ملعقة صغيرة من العسل، واستمتع بالمشروب.

منقوع النعناع والريحان

يُنتج النعناع والريحان معًا مشروبًا منعشًا يمكن أن يهدئ المعدة ويساعد على تصفية الذهن، فالريحان غني بمضادات الأكسدة وقد يساعد في تقليل التوتر، بينما يساعد النعناع في الهضم ويضيف لمسة منعشة، فقط أضف بضعة أوراق من الريحان طازجة وأوراق نعناع إلى الماء الساخن واتركه منقوعًا لبضع دقائق، ويمكن لهذا المشروب العطري أن ينعشك خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

خل التفاح والعسل المنشط

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون المشروبات ذات النكهة اللاذعة قليلاً، فإن خل التفاح والعسل منشط رائع، ويُعرف خل التفاح بمساعدته على الهضم وموازنة مستويات الأس الهيدروجيني، بينما يضيف العسل لمسة من الحلاوة وله فوائد مضادة للميكروبات، فقط امزج ملعقة صغيرة من خل التفاح وملعقة صغيرة من العسل في ماء دافئ، وحرك جيدًا، ثم تناوله ببطء.

مشروب البابونج واللافندر

يُعرف البابونج واللافندر بتأثيراتهما المهدئة، مما يجعل هذا المشروب مثاليًا لتقليل التوتر والقلق، والذي غالبًا ما يصل إلى ذروته خلال الأشهر الباردة المظلمة، كما أن البابونج لطيف على المعدة، ويساعد على الهضم، بينما يضيف اللافندر رائحة مهدئة، ولتحضير هذا المشروب انقع البابونج واللافندر في الماء الساخن لبضع دقائق.