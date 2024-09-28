طريق سهلة لاستخدام خل التفاح فى علاج حروق الشمس

كتب – حسام الشقويرى

تم استخدام خل التفاح لقرون كعلاج طبيعي للعديد من الأمراض، و يحتوي على حمض الأسيتيك، والذي يُعتقد أنه يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات. يُعتقد أيضًا أن هذه الخصائص يمكن أن تساعد في تهدئة البشرة المتهيجة وتعزيز الشفاء من حروق الشمس. و إذا كنت تريد التخلص من حروق الشمس، فإن تضمين خل التفاح في نظام العلاج يعد مفيدًا. وفقا لما نشره موقع healthshots

خل التفاح هو سائل مخمر يتم الحصول عليه من التفاح. يتم تصنيعه عن طريق سحق التفاح وخلط الخميرة لتحويل السكريات إلى كحول، ثم إدخال البكتيريا لتحويل الكحول إلى حمض الأسيتيك، كما هو موضح في دراسة نشرت في مجلة الأغذية الوظيفية . هذا الحمض يعطي الخل نكهته الحامضة وهو المسؤول عن العديد من فوائده الصحية.

وتنتج حروق الشمس عن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية من الشمس. يؤدي هذا التعرض إلى تدمير خلايا الجلد، مما يؤدي إلى الاحمرار وعدم الراحة والتورم، وفي حالات نادرة، ظهور بثور، كما وجد في دراسة نُشرت في StatPearls . يمكن أن تكون حروق الشمس خفيفة أو شديدة، ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد إذا كانت متكررة أو شديدة. من المهم حماية بشرتك من الشمس باستخدام واقي من الشمس بعامل حماية مرتفع، وارتداء ملابس واقية، والبحث عن الظل خلال ساعات الذروة من أشعة الشمس.

وفيما يلي بعض الأعراض الشائعة لحروق الشمس،

بشرة حمراء وناعمة تشعر بالدفء عند لمسها.

ظهور بثور بعد ساعات أو أيام.

استجابات شديدة (تُعرف أيضًا باسم التسمم الشمسي )، بما في ذلك الحمى، والقشعريرة، والغثيان، أو الطفح الجلدي.

تقشير الجلد في المناطق المحروقة من الشمس بعد بضعة أيام.

وطبيعه خل التفاح الحمضية، ترجع في المقام الأول إلى حمض الأسيتيك، وتقدم العديد من الفوائد عند وضعه على حروق الشمس، يساعد حمض الأسيتيك على خفض درجة حموضة الجلد، مما قد يقلل الالتهاب ويخفف الألم المرتبط بحروق الشمس، ويمكن أن يوفر هذا راحة فورية من اللدغة وعدم الراحة التي غالبًا ما يعاني منها الشخص بعد التعرض المفرط لأشعة الشمس، كما أنه يعمل كمطهر طبيعي، مما يساعد على منع العدوى على الجلد التالف"، هذا أمر بالغ الأهمية لأن حروق الشمس يمكن أن تجعل الجلد عرضة للبكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى.

من خلال قتل البكتيريا الضارة، يمكن لخل التفاح أن يساهم في عملية شفاء أسرع وأكثر صحة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد الخصائص القابضة لخل التفاح، كما هو موضح في دراسة نُشرت في مجلة Frontiers Nutrition ، في شد الجلد وتقليل التقشير، وهو أحد الأعراض الشائعة لحروق الشمس. يمكن أن يساعد هذا في تقليل الانزعاج وتحسين المظهر العام للمنطقة المصابة.