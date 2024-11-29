متى تكون تقلصات المعدة علامة خطر؟

كتبت مروة محمود الياس

تقلصات المعدة أحد أهم العلامات المرضية المزعجة التي تصيب الكثيرين، لها الكثير من الأسباب، فقد تصيبك نتيجة عدوى في المعدة، أو قد تصيبك أيضا بسبب الإصابة بالإسهال أو الإمساك كذلك، وقد تصيبك هذه الآلام المزعجة نتيجة التهابات المعدة المختلفة، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض.

تابع التقرير موضحا أن تقلصات المعدة قد تصيبك أيضا لأسباب بسيطة وأخرى خطيرة، فالبسيط منها قد يكون نتيجة انتفاخات في البطن أو تناول طعام مسبب للغازات أو تكون الكثير من الغازات على سبيل المثال، أو نتيجة متلازمات القولون العصبي المسببة للتقلصات أيضا في كثير من الأحيان، أو التهابات المعدة البسيطة التي تصيبنا بين الحين والآخر دون أعراض حادة، ولكن هناك حالات خطيرة قد تسبب نفس تقلصات المعدة والتي من بينها الاصابة بالتسمم الغذائي أو الاصابة بانفلونزا المعدة الحادة البكتيرية، أو اصابة بعدوى حادة فيروسيه أو بكتيرية في الامعاء، أو مشكلات الانسدادات المعوية أو التهابات الأمعاء المزمن، وتلك الحالات لابد لها من التدخل الطبي الفوري والعرض على الطبيب المختص وعدم الإكتفاء بتناول أدوية التقلصات المعوية أو أدوية الغازات.

وهناك بعض العلامات التي يجب فيها زيارة الطبيب:



أن يكون التقلص مصحوبا ببراز فيه دماء أيا كان نوعها أو شكلها أو كمياتها، لابد من زيارته على الفور.

أن يكون التقلصات في المعدة مصحوبة بحمى وارتفاع شديد في درجة الحرارة.

أن يكون التقلص المعوي مستمرا لأكثر من 24 ساعة، ولا ينقطع لبضعة أيام.

إذا كان الإسهال المصاحب للتقلصات المعوية كثير ويتخطى بضعة أيام.

إذا كان مصحوبا بضعف حاد في الشهية لفترة طويلة.

إذا كانت المرأة حامل وتعاني من آلام وتقلصات في البطن فهي حالة فورية، أو إذا كانت تعاني من إصابة في البطن أو إذا كانت التقلصات مصحوبة بإسهال وقىء لديها.