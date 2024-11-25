لمرضى الكبد.. 5 عصائر على معدة فارغة مفيدة وصحية

كتب – حسام الشقويرى

يمكن أن تتراوح أمراض الكبد الدهنية من خفيفة إلى شديدة وغالبًا ما تكون ناجمة عن السمنة، ومع ذلك ومن العوامل الرئيسية المساهمة في أمراض الكبد الدهنية هي طبيعة تغذيتك وأكلاتك ومشروباتك التى تفضلها، وذلك وفقًا لما نشره موقع thehealthsite

عصائر لعلاج أمراض الكبد الدهنية

عصير البنجر

لا يوجد شيء أفضل من بدء يومك بمشروب يساعد على التخلص من السموم، فالبنجر غني بمضادات الأكسدة والنيترات، والتي يمكن أن تساعد في تحسين وظائف الكبد وتقليل الالتهابات، فشرب عصير البنجر أول شيء في الصباح يمكن أن يقلل من التهاب الكبد ويعزز عمليات التخلص من السموم، وهذا الغذاء الفائق مليء أيضًا بالبيتالين الذي يعمل كمضادات أكسدة قوية في توفير الحماية للخلايا.

عصير الليمون والزنجبيل

الخليط المثالي لعلاج مشاكل الكبد الدهنية، فالليمون غني بفيتامين سي، الذي يساعد على حماية الكبد من التلف. من ناحية أخرى، يتمتع الزنجبيل بخصائص مضادة للالتهابات يمكنها دعم إزالة السموم من الكبد، فعندما يتم الجمع بين الاثنين، يمكن أن ينتجا مشروبًا قويًا لتعزيز الكبد، ويمكنك عصر ليمونة واحدة طازجة وبشر وعصر الزنجبيل بمقدار بوصة واحدة في كوب من الماء الدافئ، لذا تناوله يوميًا على معدة فارغة للتخلص من الدهون الموجودة في الكبد، يمكنك أيضًا شرب جرعة من هذين المشروبين.

عصير الكركم

يُعرف الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات، وهو غذاء خارق آخر غني بالكركمين، وهو مركب نشط ثبت أنه يحمي الكبد من التلف ويحسن وظائف الكبد، ويمكنك إما تحضير كوب من شاي الكركم أو تناول جرعة من عصير الكركم الطازج.

عصير الجزر

عصير الجزر غني بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة لصحة الكبد، فهو غني بفوائد البيتا كاروتين، وهو مقدمة لفيتامين أ، وهو ضروري لصحة الكبد، وخاصة في إزالة الدهون من الكبد. يمكنك شرب عصير الجزر على معدة فارغة يوميًا لطرد دهون الكبد.

عصير عشبة القمح

لا يقتصر الأمر على إنقاص الوزن فحسب، بل إن كوبًا من عشبة القمح هو غذاء أخضر فائق القيمة الغذائية يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، والتي يمكنها دعم صحة الكبد أيضًا. وقد ثبت أن له خصائص تحمي الكبد ويمكن أن يساعد في دعم صحة الكبد بشكل عام.

