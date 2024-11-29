حقيقة ولا .. العصائر المعلبة والمشروبات الغازية هل تسبب السرطان؟

كتبت مروة هريدى

قد تكون العصائر المعلبة والمشروبات الغازية، المليئة بالسكر والمواد المضافة الاصطناعية والمواد الحافظة، مريحة ولذيذة، ولكن إذا تم استهلاكها بكميات زائدة، فقد تكون ضارة للغاية بصحتك، وتشير الأبحاث الحديثة إلى وجود صلة محتملة بين هذه المشروبات وارتفاع خطر الإصابة بأمراض مزمنة، مثل السرطان، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

وينصب التركيز على المكونات غير الصحية التي يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب والسمنة واضطرابات أخرى مرتبطة بالسرطان، مثل المحتوى العالي من السكر والمحليات الصناعية والمواد المضافة الكيميائية، ولا توجد علاقة سببية مباشرة بين تناول السكر والسرطان، ومع ذلك، فإن السمنة والالتهابات مرتبطان، وتحتوي العصائر المعبأة والمشروبات المحلاة، مثل المشروبات الغازية، على مستويات عالية من السكريات المضافة مثل السكروز وشراب الذرة عالي الفركتوز، والتي تساهم بشكل كبير في السمنة، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بالسرطان.

ماذا يقول البحث؟

تزيد المشروبات المحلاة بالسكر من السمنة والالتهابات ومقاومة الأنسولين، وكلها عوامل قد تؤدى للإصابة بالسرطان، وتدعم هذه المخاوف مراجعة منهجية وتحليل تلوي عام 2023 نُشر في مجلة The BMJ، والتي تشير إلى أن شرب 100 مل فقط من المنتجات المحلاة بالسكر يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام بنسبة 18%، كما سلطت الدراسة الضوء على زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 22%، وخاصة بعد انقطاع الطمث.

وفقًا لنتائج الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC)، يمكن أن تسبب المشروبات المحلاة بالسكر تغيرات أيضية تعزز الإصابة بالسرطان، ودعمًا لذلك، أوضحت دراسة أجريت عام 2023 في مجلة Nature Reviews Cancer أن الفركتوز المستهلك في العصائر المعلبة يتداخل مع عملية التمثيل الغذائي للطاقة في الخلايا السرطانية، مما يعزز نموها وانتشارها.

والرجال أيضًا ليسوا آمنين، فالمخاطر شديدة بنفس القدر، حيث وفقًا لدراسة أجرتها كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة في عام 2022، فإن الرجال الذين يستهلكون المشروبات السكرية غالبًا ما تزيد لديهم مخاطر الإصابة بالشكل العدواني من سرطان البروستاتا بنسبة 25٪، وبالمثل، يرتبط زيادة استهلاك السكر بزيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، حيث أظهرت دراسة أجريت ونشرت في مجلة Gut عام 2023 أن الأشخاص الذين تناولوا منتجين محلى أو أكثر يوميًا زادت لديهم فرصة الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 32٪.

ويمكن أن تؤدي هذه المشروبات إلى مشاكل مرتبطة بالسمنة مثل مقاومة الأنسولين والالتهاب المزمن والتغيرات الأيضية التي تعزز نمو الورم، وتشير الأبحاث التي أجرتها المعاهد الوطنية للصحة (NIH) إلى أن الاستهلاك المنتظم لهذه المشروبات السكرية يخلق بيئة في الجسم مواتية لتطور السرطانات، بما في ذلك سرطان الثدي والبروستات وسرطان القولون والمستقيم.

تأثير المشروبات السكرية على سرطان الثدي

بالنسبة لسرطان الثدي، فإن تناول 100 مل إضافية من المشروبات السكرية يوميًا يزيد من خطر الإصابة بنسبة 22%، كما أن المحتوى العالي من الفركتوز في العصائر المعبأة يمكن أن يغير مستويات هرمون الاستروجين والأنسولين، مما قد يحفز نمو الخلايا السرطانية.

تأثير المشروبات السكرية على سرطان البروستاتا

فيما يتعلق بسرطان البروستاتا، فإن الإفراط في تناول السكر يعزز مقاومة الأنسولين والالتهابات، حيث تكشف الدراسات عن وجود صلة طفيفة ولكنها مهمة بين الاستهلاك المتكرر للمشروبات السكرية وهذا النوع من السرطان.

تأثير المشروبات السكرية على سرطان القولون والمستقيم

بالنسبة لسرطان القولون والمستقيم، ترتبط تأثيرات تناول السكر بزيادة الدهون في البطن والالتهاب المزمن، على الرغم من أن الأدلة المباشرة التي تربط المشروبات السكرية بسرطان القولون والمستقيم غير متسقة إلى حد ما، يوجد تمييز حاسم بين العصائر المعلية والفواكه الكاملة، حيث تحتوى الفواكه الكاملة الغنية بالسكريات الطبيعية أيضًا على ألياف تعمل على تعديل امتصاص السكر وتمنع ارتفاع الأنسولين، على النقيض من ذلك، تفتقر العصائر المعلبة إلى الألياف وتوفر حمولة سكر مركزة، على غرار المشروبات المحلاة بالسكر الأخرى.

فيما يلى.. استراتيجيات الوقاية من السرطان:

يوصي الأطباء، بالحد من استهلاك المشروبات السكرية، بما في ذلك عصائر الفاكهة بنسبة 100%، كجزء من استراتيجيات الوقاية من السرطان، واختيار البدائل مثل الماء أو المشروبات غير المحلاة أو الفاكهة الكاملة كخطوة عملية نحو التخفيف من هذه المخاطر، كما أن تناول الأطعمة الصحية غير المصنعة هو أسلوب الحياة الذي يجب أن نتبعه جميعًا.