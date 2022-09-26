دراسة: المحليات الصناعية تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

كتبت ميرفت رشاد

تستخدم العديد من الأطعمة والمشروبات المحليات الاصطناعية، لتحقيق المذاق الذي يعشقه المستهلكون، مطروحًا منه السعرات الحرارية، إذا كنت تحب صودا الدايت أو للحلويات المعبأة التي تسوق نفسها على أنها نظام غذائي أو خالية من السكر ، فمن المحتمل أنك تستهلك المزيد من بدائل السكر أكثر مما تدرك، لأن دراسة جديدة وجدت صلة بين المحليات الصناعية وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

الدراسة التي نُشرت في The BMJ ، ألقى الباحثون نظرة على نتائج 103 ألف فرنسيًا كانوا جزءًا من مجموعة NutriNet-Santeعند سؤالهم، قالوا 37.1٪ من المشاركين أنهم استهلكوا أطعمة ومشروبات ومحليات تحتوي على مواد تحلية صناعية في المتوسط​​، ورد أنهم كانوا يستهلكون 42.46 ملليجرام من المحليات الاصطناعية كل يوم، وهو ما يعادل تقريبًا عبوة من التحلية.

قالت كبيرة المؤلفين ماتيلد توفير، دكتوراه في الطب، من جامعة السوربون باريس نورد: "كان الاستهلاك الأعلى في هذه الدراسة يعني 77 ملج / يوم من التحلية الاصطناعية، أي حوالي 200 مل من الصودا - أقل قليلاً من معيار واحد علبة صودا."

وجد الباحثون أنه تم استهلاك العديد من المحليات الصناعية ، ولكن يبدو أن غالبيتها من الأسبارتام ، والتي تشكل 58٪ من كمية التحلية الاصطناعية التي تم الإبلاغ عنها ؛ أسيسولفام البوتاسيوم ، والذي يشكل 29٪ ؛ والسكرالوز بنسبة 10٪.

لاحظ الباحثون أن أولئك الذين تناولوا المحليات الصناعية زادوا من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الأوعية الدموية الدماغية بنسبة 9٪ علاوة على ذلك ، وجد الباحثون أيضًا أن الأسبارتام كان أكثر ارتباطًا بالأحداث الدماغية الوعائية، بينما ارتبط أسيسولفام البوتاسيوم والسكرالوز بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

إذا كنت ترغب في تقليل استخدام المحليات الصناعية في نظامك الغذائي، فيجب تقليل شرب المشروبات الغازية الدايت كل يوم، يمكنك البدء بتقليل عددها وشربها على فترات متباعدة، يمكنك أيضًا استخدام نهج التدريجي عندما يتعلق الأمر بالقهوة أو الشاي، ابدأ بتقليل عدد الحبات التي تضعها في مشروبك ثم حاول الوصول إلى النقطة التي لا تستخدم فيها أي محليات.