دراسة: الإفراط فى المشروبات المحلاة بالسكر يؤدى إلى مشكلات فى الذاكرة

كتبت هند عادل

كشفت دراسة بحثية بجامعة بجنوب كاليفورنيا الأمريكية أن استهلاك مستويات عالية من المشروبات المحلاة بالسكر في وقت مبكر من الحياة قد يؤدى إلى مشاكل في الذاكرة أثناء مرحلة البلوغ، ووفقا للتجربة على الحيوانات وجد الباحثون مقارنة بالفئران التي استهلكت الماء فقط أن أولئك الذين شربوا المشروبات المحلاة بالسكر يعانون من صعوبات في تذكر الذاكرة، ووجدت الدراسة أيضًا صلة بين تغييرات معينة في بكتيريا الأمعاء في الفئران التي شربت المشروبات السكرية وضعف وظائف المخ.



المشروبات السكرية

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience أظهر البحث الجديد كيف أن شرب المشروبات السكرية في وقت مبكر من الحياة قد يؤدي إلى ضعف الذاكرة في مرحلة البلوغ، والدراسة، التي نُشرت اليوم في مجلة Translational Psychiatry ، هي أيضًا أول دراسة تُظهر كيف أن تغييرًا محددًا في ميكروبيوم الأمعاءالبكتيريا والكائنات الدقيقة الأخرى التي تنمو في المعدة والأمعاء يمكن أن يغير وظيفة منطقة معينة من الدماغ.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تعد المشروبات المحلاة بالسكر مصدرًا رئيسيًا للسكريات المضافة في الأنظمة الغذائية الأمريكية يستهلك ما يقرب من ثلثي الشباب في الولايات المتحدة مشروبًا سكريًا واحدًا على الأقل يوميًا.

ودرس عالم الأعصاب سكوت كانوسكي، الأستاذ المشارك في العلوم البيولوجية في كلية الآداب والفنون والعلوم بجامعة كاليفورنيا العلاقة بين النظام الغذائي ووظيفة الدماغ لسنوات، وأظهر بحثه أن استهلاك المشروبات السكرية يضعف وظيفة الذاكرة في الفئران وأن هذه المشروبات نفسها تغير ميكروبيوم الأمعاء.

وفي الدراسة الحالية ، سعى كانوسكي والباحثون في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس وجامعة جورجيا بأثينا لمعرفة ما إذا كان هناك رابط مباشر بين التغييرات في الميكروبيوم ووظيفة الذاكرة، وأعطى العلماء الفئران حرية الوصول إلى المشروبات المحلاة بالسكر المشابهة لتلك التي يشربها البشر.

ووجد الباحثون أنه مقارنة بالفئران التي شربت الماء فقط ، فإن الفئران التي تناولت مستويات عالية من المشروبات السكرية كانت تواجه صعوبة أكبر في الذاكرة.

وقالت مؤلفة الدراسة الرئيسية إميلي نوبل الأستاذة المساعدة بجامعة كاليفورنيا:"يبدو أن استهلاك السكر في الحياة المبكرة يضعف بشكل انتقائي التعلم والذاكرة".