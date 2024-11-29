اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. التعليم العالى: ختام انتخابات الاتحادات الطلابية 2024/2025

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 05:25 م
حصاد الوزارات.. التعليم العالى: ختام انتخابات الاتحادات الطلابية 2024/2025 وزارة العليم العالى - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

التعليم العالى: ختام انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2024/2025

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