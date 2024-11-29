تخفيضات تصل لـ30%.. انطلاق أسواق اليوم الواحد فى الجيزة

كتب مدحت وهبة و مرام محمد

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم، أسواق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة، لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

يوفر سوق اليوم الواحد، جميع السلع الأساسية من زيت الطعام والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، إلى جانب اللحوم والدواجن، والألبان والأجبان، والخضار والفاكهة، بتخفيضات تصل لـ30%.

ويهدف السوق إلى تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك بما يساهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع، مع توفير تجربة تسوق مريحة تلبي احتياجات الجميع.

وتعمل محافظة الجيزة على تنظيم السوق بأحياء (الوراق، وإمبابة، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية) كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع فيها لتشمل كل قطاعات المحافظة.