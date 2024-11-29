اليوم السابع
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الشركة القابضة للصناعات الغذائية توفر السلع بسوق اليوم الواحد بالإسماعيلية

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 04:27 م
الشركة القابضة للصناعات الغذائية توفر السلع بسوق اليوم الواحد بالإسماعيلية زيت - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية السلع الغذائية بكميات كبيرة فى سوق اليوم الواحد بمحافظة الإسماعيلية، كذلك توفير السلع غير الغذائية مثل المنظفات بأسعار مخفضة من 20 إلى 30%.

ويأتى ذلك بعد نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين بإطلاق مبادرة سوق اليوم الواحد بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية فى المحافظات المختلفة حيث يوفر سوق اليوم الواحد كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة. 

وفى إطار الحرص على تعميم مبادرة السوق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه المهندس عادل سعيد محافظ الجيزة النموذج الأول لسوق اليوم الوحد بمنطقة امبابة بمحافظة الجيزة ،بحضور الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية كما افتتح الوزير سوق اليوم الواحد بمنطقة الاميرية بمحافظة القاهرة يرافقه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، والتى تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التى تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين.

 

الزيت

الزيت

 

سعر الزيت
سعر الزيت

 

طرح زيت الطعام بسوق اليوم الواحد
طرح زيت الطعام بسوق اليوم الواحد

 







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سوق اليوم الواحد بالأميرية



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