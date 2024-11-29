وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يكرمان فرق عمل تنظيم المنتدي الحضري العالمي

كتب سيد الخلفاوى

كرمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، فرق العمل من العاملين بالوزارة والمحافظة المسئولين والمشاركين فى تنظيم فعاليات المنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الثانية عشر التى استضافتها مدينة القاهرة فى الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجارى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

جاء ذلك فى الاحتفالية التى نظمتها الوزارة والمحافظة فى حديقة الأزهر بالقاهرة بحضور عدد من السادة المحافظين ونواب المحافظين والمنسق العام للمنتدى الحضرى العالمى وقيادات وزارة التنمية المحلية والمحافظة.

وسلمت الدكتورة منال عوض، د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة شهادة تقدير لجهوده فى نجاح المنتدى الحضرى العالمى، كما منحت شهادة تقدير للفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية تسلمتها نيابة عنه المهندسة أميرة صلاح عبد الحكيم نائبة محافظ الاسكندرية تقديراً لجهود المحافظة خلال استضافة يوم المدن العالمى نهاية شهر أكتوبر الماضى.

كما كرمت وزيرة التنمية المحلية، السفير عاطف سالم المنسق العام للمنتدى، واللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام لمحافظة القاهرة، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، والأستاذة هالة عواد مدير عام السكرتارية التنفيذية بالوزارة والأستاذ محمد عماد مدير العلاقات العامة والمراسم بالوزارة، و محمد هنداوى المستشار الاعلامى لوزيرة التنمية المحلية،وم . أحمد الدميرى مدير العلاقات العامة بالمحافظة، والسيدة عزة عتريس مدير إعلام مكتب محافظ القاهرة، والعاملين من مختلف الإدارات والقطاعات بوزارة التنمية المحلية والمحافظة المشاركين فى تنظيم المنتدى ومن بينهم إدارات الإعلام والعلاقات العامة والتعاون الدولى بالإضافة إلى رئيسى هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، وهيئة النقل العام، والمتابعة الميدانية بالمحافظة .

ومن جانبها، قدمت الدكتورة منال عوض خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالوزارة ومحافظة القاهرة على جهودهم التى بذلوها فى تنظيم المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة، وقالت : سعيدة بتواجد هذا الجمع من السادة المحافظين لحضور تلك الاحتفالية وبشكر محافظ القاهرة على جهود المحافظة وظهورها بأفضل صورة خلال المنتدى الحضرى .. كل الشخصيات الدولية التى حضرت الفعاليات أثنت على ما شاهدوه من تطور وتقدم والاستعدادات التى قامت بها المحافظة على كافة المستويات والقطاعات .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية : الجميع اشتغل بقلب وفريق عمل واحد ومصر ظهرت بشكل مشرف جداً أمام العالم وجميع المسئولين الدوليين أكدوا أن الدورة التى استضافتها القاهرة هى الأكبر والأفضل فى تاريخ المنتدى .



وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التى قام بها المشاركون فى تنظيم المنتدى الحضرى ليخرج بصورة مشرفة تليق باسم ومكانة مصر، مؤكدة أن المنتدى الحضرى حقق نجاحًا باهرًا على المستوى الدولى وحقق إشادات واسعة من المشاركين وأظهر قدرة مصر على استضافة الفعاليات العالمية وحسن تنظيمها وإدارتها لمثل هذه الفاعليات.

ومن جانبه أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن تعاون كافة أجهزة الدولة، ووزارتى التنمية المحلية، والإسكان أسهم فى النجاح الكبير الذى واكب المنتدى الحضرى العالمي، وخروجه بالشكل اللائق بمصر إقليميًا ودوليًّا.

وثمن محافظ القاهرة جهود كافة العاملين بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتى ساهمت فى إظهار العاصمة بالصورة المشرفة التى كانت عليها .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المنتدى الحضرى العالمى حقق رقمًا قياسيًا من حيث الحضور والمشاركة من مختلف دول العالم .