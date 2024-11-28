وزارة العمل: ندوات للتوعية وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمحافظات

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، تحت رعاية اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، حيث شملت الفعاليات مناقشة عدة موضوعات منها: أهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية، وخطط الطوارئ، ومخاطر الحريق، يأتى ذلك فى إطار سعى المديرية نحو تكثيف أنشطتها بهدف تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح العاملين بتلك المنشآت، وكذلك المنشآت بالإضافة إلى المترددين عليها.

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، أن تلك الجهود تأتى في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، للمديريات بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

كما نظمت مديرية عمل بورسعيد فاعليات مبادرة سلامتك تهمنا، وقد أوضح عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد فى تقريره للوزارة بأن تلك البرامج التوعوية والجهود المشتركة فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التى أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية وتقديم الخدمات الحكومية.

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، ندوة توعوية، لشرح عمالة الطفل والقرار الوزارى رقم 215 ، وبحث الشكاوى التى قد تنشأ بين طرفى العملية الإنتاجية ، كما تناولت الندوة عرض خدمات مديرية العمل وما تقدمه للشباب من توفير لفرص العمل اللائقة داخل منشآت القطاع الخاص و تدريب مهنى مجانى على المهن التي يحتاجها سوق العمل، يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة في مجال الحقوق والواجبات التى كفلها القانون لأطراف العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب أعمال وتعزيز علاقات العمل فيما بينهم وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تزيد من الإنتاجية، والتعريف بأهمية تطبيق أحكام القانون فيما يخص تشغيل الأطفال والأنشطة المسموح بها ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

فيما نظمت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر ندوة توعوية للعاملين بالقطاع السياحي في مجال قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، للتعريف ببعض أحكام القانون فيما يخص التشغيل و مفهوم الأجر والأرباح ونصيب العاملين منها ، وذلك في ضوء سلسلة الندوات التى بدأتها المديرية فى مواقع العمل داخل المحافظة للقيام بمهامها المنوطة بها فى توعية العاملين بالحقوق والواجبات وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية.