نصائح لفقدان الوزن بسرعة في الشتاء

كتبت إيناس البنا

إنقاص الوزن قد يبدو وكأنه معركة شاقة، ولكن مع الاستراتيجيات الصحيحة، من الممكن التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة مع الاستمرار في الاستمتاع بالطعام اللذيذ والمغذي.

وفقا لموقع " healthsite"، إذا كان هدفك هو إنقاص 5 كجم في 30 يومًا، فإن خطة النظام الغذائي المنظمة جيدًا يمكن أن تكون أفضل حليف لك، من خلال التركيز على التحكم في الحصص، والأكل الواعي، وإدراج الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، يمكنك تحقيق فقدان الوزن المستدام، فيما يلي أفضل 5 نصائح للنظام الغذائي لمساعدتك على تحقيق هدفك.

كيفية فقدان الوزن مع النظام الغذائي ؟

هل تحاول إنقاص وزنك ولكنك غير قادر على ذلك؟ إليك بعض النصائح البسيطة والفعّالة التي يجب عليك اتباعها لرحلة إنقاص الوزن بسرعة :

اتبع نظام غذائي متوازن

الحفاظ على نظام غذائي متوازن أمر حيوي لنجاح إنقاص الوزن، وهذا يعني إضافة مجموعة متنوعة من الأطعمة من مجموعات غذائية مختلفة إلى وجباتك، أعطى الأولوية للحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية والكثير من الفواكه والخضراوات.

يضمن النظام الغذائي المتوازن حصول جسمك على العناصر الغذائية الأساسية مع إدارة تناول السعرات الحرارية، حاول دمج الأرز البني والعدس والدجاج والأسماك والخضراوات الموسمية في وجباتك اليومية، هذه الأطعمة لا تغذي جسمك فحسب، بل تساعدك أيضًا على الشعور بالشبع لفترة أطول.

تناول وجبات صغيرة

معرفة حجم الحصص أمر ضروري لإدارة وزنك، غالبًا ما نستهلك سعرات حرارية أكثر من اللازم لمجرد أن أحجام حصصنا كبيرة جدًا، إذا كنت تتطلع إلى إنقاص 5 كيلوجرامات في 30 يومًا، فمن المهم الانتباه إلى كمية الطعام التي تتناولها.

اختر أطباقًا وأوعية أصغر حجمًا للمساعدة في تنظيم حصصك، علاوة على ذلك، استمع إلى إشارات الجوع في جسمك وتناول الطعام عندما تشعر بالجوع وتوقف عندما تشعر بالشبع، يمكن أن يساعد هذا النهج اليقظ في منع الإفراط في تناول الطعام وخلق علاقة أكثر صحة مع الطعام.

دمج السعرات الحرارية المنخفضة

مفتاح إنقاص الوزن هو خلق عجز في السعرات الحرارية مع ضمان حصول جسمك على العناصر الغذائية الأساسية.

اشرب الكثير من الماء

غالبًا ما نتجاهل أهمية الترطيب في جهودنا لإنقاص الوزن، شرب كمية كافية من الماء أمر بالغ الأهمية للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك كيفية عمل عملية التمثيل الغذائي لدينا، تشير الأبحاث إلى أن شرب الماء قبل الوجبات يمكن أن يساعد في الواقع على تقليل تناول السعرات الحرارية، حاول شرب ما لا يقل عن 2-3 لترات من الماء كل يوم، يمكن أن يكون شاي الأعشاب أيضًا طريقة رائعة للبقاء رطبًا مع مساعدة الهضم، حاول تجنب المشروبات السكرية والكافيين المفرط، حيث يمكن أن يساهما في استهلاك السعرات الحرارية غير الضرورية.

تناول البهارات والتوابل

لا تعمل التوابل التقليدية على إضفاء نكهة مميزة على أطباقنا فحسب، بل إنها أيضًا مليئة بالفوائد الصحية، يمكن للتوابل مثل الكركم والكمون والزنجبيل تحسين الهضم ورفع مستوى التمثيل الغذائي، يتمتع الكركم بخصائص مضادة للالتهابات وهو معروف بقدرته على دعم فقدان الوزن، اجعل من عادتك إضافة هذه التوابل إلى وجباتك؛ فهي لن تعمل على تحسين طهيك فحسب، بل إنها ستدعم أيضًا جهودك في إنقاص الوزن.