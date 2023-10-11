عناصر غذائية لخفض نسبة الكوليسترول فى الدم وتحسين صحة القلب

كتبت إيناس البنا

اتباع نظام غذائي صحي للقلب للتحكم في الكوليسترول أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يعمل اختيارالدهون الصحية من المكسرات والبذور أمر هام لصحة القلب.

ووفقا لموقع " thehealthsite"، هناك عدة عناصر تساعد فى الحفاظ على صحة القلب، منها تقليل الدهون المشبعة في اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم والزيوت مثل زيت النخيل، وتجنب الدهون المتحولة، والتي توجد غالبًا في العديد من الأطعمة المصنعة والمقلية.

يمكن أن تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك الدهنية (مثل السلمون والماكريل والسلمون) وبذور الكتان وبذور الشيا والجوز على خفض نسبة الكوليسترول الضار.

زيادة الألياف القابلة للذوبان

الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، تشمل المصادر الجيدة الشوفان والشعير والفاصوليا والعدس والفواكه (خاصة التفاح والحمضيات والتوت) والخضروات (خاصة البامية والباذنجان)، اختاري الكينوا والشوفان بدلاً من الحبوب المكررة، تحتوي الحبوب الكاملة على المزيد من الألياف والمواد المغذية التي تدعم صحة القلب.

تناول البروتينات الخالية من الدهون



اختر الأسماك والبقوليات والفاصوليا بدلاً من قطع اللحوم الدهنية أو اللحوم المصنعة.

الحد من تناول الكوليسترول



قلل من تناول الكوليسترول الغذائي عن طريق الحد من صفار البيض، ومع ذلك

أدخل الأعشاب والتوابل في أكلك



الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يساهم في زيادة الوزن وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، أدخل الأعشاب والتوابل مثل الثوم والكركم والزنجبيل والقرفة في طبخك، وقد ثبت أن بعض هذه العناصر لها خصائص محتملة لخفض الكولسترول.

تجنب الحلويات والوجبات الخفيفة المصنعة



تجنب الحلويات والوجبات الخفيفة المصنعة لأنها تؤثر على مستوى الكوليسترول.