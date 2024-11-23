فواكه منخفضة السعرات الحرارية تفيدك خلال رحلتك لإنقاص الوزن

كتبت إيناس البنا

هل تبحث عن إشباع رغبتك في تناول الحلويات، ولكنك تريد الحفاظ على عدد السعرات الحرارية منخفضًا، ستفي الفواكه منخفضة السعرات الحرارية في هذه القائمة بالغرض.



وفقا لموقع " prevention "، تحتوي كل من هذه الفواكه، من التفاح إلى الكيوى، على أقل من 100 سعر حراري لكل وجبة، كما توفر أيضًا بعض الفوائد الصحية القوية، فهي غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي يمكن أن تفيد كل شيء من جهاز المناعة لديك إلى تنظيم ضغط الدم .

بينما يرغب العديد من الأشخاص في تقليل السعرات الحرارية عن طريق الحد من الوجبات الخفيفة إلى الفاكهة فقط، تذكر أنك ستظل ممتلئًا لفترة أطول عن طريق تناول الفاكهة مع البروتين والدهون.



ستساعدك ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني أو شريحة من الجبن أو حفنة من مزيج المكسرات على الشعور بالشبع مع الاستمرار في التحكم في السعرات الحرارية، ولكن الفاكهة لها دورا أيضا والتي تشمل الخيارات التالية:

التوت الأزرق



سعراته الحرارية لكل تفاحة متوسطة 95 سعر حرارى، تحتوي التوت الأزرق على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والألياف الغذائية، التي قد تخفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم، يوفر التوت ضعف مضادات الأكسدة التي أثبتت أنها مفيدة للذاكرة وصحة الدماغ".

العنب



سعراته الحرارية لكل كوب 104 سعر حرارى، يحتوي العنب على الكثير من الماء وهو أمر جيد لأشهر الصيف لأنه يساهم في الترطيب، كما يحتوي العنب على نسبة عالية من المغذيات مثل اللوتين والزياكسانثين، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة العين.

الشمام

السعرات الحرارية لكل وجبة: 54 سعرة حرارية لكل كوب، الشمام حلو يعتبر مصدر ممتاز لفيتامين سي لصحة المناعة والبوتاسيوم، والذي عند تناوله بشكل كافٍ يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات ضغط الدم طبيعية .

الكيوى

السعرات الحرارية لكل وجبة: 44 سعرة حرارية لكل كيوي واحد، يعتبر الكيوي خيارا صحيا، حيث إن مؤشرها السكري منخفض، وقد ارتبطت بتحسين النوم وتقليل الإمساك، كما أنها مصدر رائع لفيتامين سي والألياف، مما يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي وصحة الأمعاء.