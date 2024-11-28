نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة: خلق قنوات تواصل مع جميع الطلاب

محمد صبحى

أكدت ندى تامر نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، أن مجلس الاتحاد سيعمل على خلق قنوات تواصل مع الطلاب بمختلف الكليات، وتلقى مقترحات والشكاوى من الطلاب وعرضها على إدارة الجامعة لايجاد الحلول.

وأضافت الطالبة ندى تامر نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن الاتحاد سيعمل تجسيد الوعى والهوية لدى الطلاب من خلال استغلال القوى الناعمة، وإيصال الرسائل من خلال تنظيم مسرحيات ومعارض والتعريف بتراث الدولة، وتطوير طرق التعبير عن الرأى واستخدام لغة الجسد

وتابعت ندى تامر فى تصريحات لـ" اليوم السابع " نعمل على التوعية بأهمية الأنشطة الطلابية خاصة فى الكليات ذات الطابع العلمى.