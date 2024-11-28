اليوم السابع
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لمناقشة مقترحات وخطة العمل..

رئيس جامعة القاهرة يدعو مجلس اتحاد الطلاب لاجتماع الأحد المقبل

الخميس، 28 نوفمبر 2024 11:51 ص
رئيس جامعة القاهرة يدعو مجلس اتحاد الطلاب لاجتماع الأحد المقبل الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة
محمد صبحى

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توجه الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة بالتهنئة للطلاب الفائزين بـ انتخابات الاتحادات الطلابية مؤكدا أن الجامعة قدمت نموذجا للممارسة الانتخابية، وشهدت تجربة ديمقراطية لن تسفر فقط عن تحديد عناصر نتعاون معها الفترة المقبلة، كون الجامعة تتعاون مع الجميع من الطلاب ورؤساء اتحادات طلاب الكليات أيضا.

ودعا الدكتور محمد سامى عبد الصادق خلال كلمته على هامش انتهاء ماراثون اننخابات اتحاد طلاب جامعة القاهرة، مجلس الاتحاد لعقد اجتماع يوم الأحد القادم 12 ظهراً لمناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة، وبحث المقترحات المقدمة لتتولى الجامعة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

كما وجه الشكر للدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، وكذلك إدارة رعاية الشباب، وكافة أعضاء اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية.

 







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