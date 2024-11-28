رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة: خريطة للأنشطة الطلابية وإطار رؤية مصر 2030

محمد صبحى

قال باسم الجوهرى رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة بالعام الجامعى2024/2025، إن هناك خطة طموحة سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة وفى مقدمتها القضاء على حالة الانعزال بين الكليات الواقعة خارج الحرم الجامعى، وتحقيق التكامل بين كليات الجامعة، وتحقيق التواصل المستمر مع مختلف الكليات والطلاب لتوحيد الخطط والأنشطة.

وأضاف باسم الجوهري فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع" أن طلاب الاتحاد واللجان العليا سيتم تدريبهم ليكونوا سفراء لتدريب الطلاب داخل كلياتهم، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030 وتحقيقا للمبادرة الرئاسية " بداية جديدة" ورؤية مصر لتمكين الشباب.

وتابع رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، أن خطة العمل خلال الفترة المقبلة ستتضمن أيضا وضع خريطة كاملة للأنشطة الطلابية الثقافية والرياضية والاجتماعية بما يضمن تعزيز الوعى لدى الطلاب وتنمية الولاء والانتماء.

وأشار باسم الجوهرى إلى أننا نعمل على اعداد الطلاب كقادة الجيل القادم وتدريبهم عمليا بأنهم قادة فعليا داخل الكليات من خلال تقديم وتنظيم ندوات وورش عمل لكى يعى الطلاب المهارات التى اكتسبوها خلال الخطة السنوية لاتحاد الطلاب للعام الحالى.