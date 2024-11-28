اليوم السابع
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الخميس، 28 نوفمبر 2024 05:00 م
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حصاد الوزارات.. التضامن تغلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم

الخميس، 28 نوفمبر 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. التضامن تغلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم حجاج بيت الله الحرام
كتب: محمد الأحمدى

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التميز الحكومى

وزاره الصحه

كبار السن

وزيره التضامن

التنميه المحليه



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