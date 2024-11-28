وزارة الصحة: ⁠نتخذ كل الاحتياطات للتصدى للأمراض.. ومصر خالية من الملاريا

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود أو تسجيل حالات مصابة بمرض الملاريا قادمة لمصر من الخارج.

وتابع: يتم جمع عينات دم من القادمين من خارج البلاد للاطمئنان على صحتهم، ولم تثبت التحاليل إصابة أي شخص بالمرض حتى الآن.

وقال: ⁠مصر تتخذ احتياطاتها دائمًا في التصدي للأمراض والأوبئة من خلال فريق الترصد وفريق الوقائي بمداخل البلاد، لافتا إلى أن مصر حصلت على إشهاد دولي لخلوها من مرض الملاريا من منظمة الصحة العالمية نتيجة لجهودها في مكافحة هذا المرض ونتيجة الترصد المستمر.

وتابع: الدولة تتبنى إطار استراتيجي متكامل لتحقيق مفهوم الصحة الواحدة بالتعاون مع الكثير من الوزارات والهيئات ذات الصلة، والذي بدوره يقلل من ظهور الأمراض والأوبئة.