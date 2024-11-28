اليوم السابع
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الخميس، 28 نوفمبر 2024 05:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزارة الصحة تكشف الطرق السليمة لتغذية الأطفال فوق عمر 6 أشهر.. انفوجراف

الخميس، 28 نوفمبر 2024 03:40 م
وزارة الصحة تكشف الطرق السليمة لتغذية الأطفال فوق عمر 6 أشهر.. انفوجراف لما طفلي يكمل 6 شهور ياكل ايه

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن الطعام المناسب للطفل عندما يكمل 6 شهور يتمثل فى إدخال الأغذية التكميلية للطفل بجانب لبن الثدي

وتابعت وزارة الصحة والسكان: يجب إعطاء الطفل كميات صغيرة في البداية لا تتجاوز ملعقة طعام واحدة وزيادة الكمية تدريجيا.

واستكملت وزارة الصحة: يجب البدء بأطعمة لينة وزيادة كثافتها تدريجيًا بما يتناسب مع عمر الطفل.

وذكرت: يجب البدء بنوع واحد من الطعام منفردًا ثم إضافة الأنواع الأخرى قبل خلطها معا بعد التأكد من تقبل الرضيع لكل نوع بمفرده

 

لما طفلي يكمل 6 شهور
لما طفلي يكمل 6 شهور ياكل ايه

 







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الاغذية الصحية للطفل

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