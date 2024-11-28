وزارة الصحة تكشف الطرق السليمة لتغذية الأطفال فوق عمر 6 أشهر.. انفوجراف

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الطعام المناسب للطفل عندما يكمل 6 شهور يتمثل فى إدخال الأغذية التكميلية للطفل بجانب لبن الثدي
وتابعت وزارة الصحة والسكان: يجب إعطاء الطفل كميات صغيرة في البداية لا تتجاوز ملعقة طعام واحدة وزيادة الكمية تدريجيا.
واستكملت وزارة الصحة: يجب البدء بأطعمة لينة وزيادة كثافتها تدريجيًا بما يتناسب مع عمر الطفل.
وذكرت: يجب البدء بنوع واحد من الطعام منفردًا ثم إضافة الأنواع الأخرى قبل خلطها معا بعد التأكد من تقبل الرضيع لكل نوع بمفرده
لما طفلي يكمل 6 شهور ياكل ايه
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