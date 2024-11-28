وزارة الصحة: مصر حاصلة على شهادة "الصحة العالمية" بخلوها من مرض الملاريا

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مصر خالية تماما من الملاريا، ولا توجد أى حالات إصابة مطلقا مؤكدة أن مصر تتبع جميع الإجراءات الوقائية للحماية من الأمراض.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن حاصلة على شهادة خلوها من الملاريا من منظمة الصحة العالمية وهو مايعكس إلى حد كبير حجم الجهد والعمل الذى بذلته الدولة والجهات المعنية فى العامين الماضيين لتحقيق هذا الهدف..

وأوضحت وزارة الصحة أن الدولة تتبنى إطارا استراتيجيا من أجل تحقيق مفهوم الصحة الواحدة، بالتعاون مع عدد كبير من الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة لتحقيق المفهوم على مستوى الغذاء والمياه والبيئة، لافته إلى أن مصر تقدمت قبل أيام بمقترح حصل على المركز الأول على مستوى المنطقة والسابع على مستوى العالم من بين 148 دولة.